Flick otrzymał prośbę od piłkarzy Barcelony. Chcą zmiany

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Piłkarze Barcelony proszą Flicka o zmianę podejścia

Barcelona w tym sezonie generalnie radzi sobie dość dobrze. Do pewnego momentu mogło się nawet wydawać, że bardzo dobrze i w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii byli oni wskazywani jako absolutny faworyt. W ostatnim czasie jednak forma Dumy Katalonii mocno spadła. Chodzi przede wszystkim po sporą porażkę z Atletico Madryt oraz ostatni mecz z Giorną – także przegrany.

Dlatego też w ostatnich dniach Hansi Flick przeprowadził kilka intensywnych rozmów z piłkarzami FC Barcelony. Jak przekazuje serwis „Mundo Deportivo”, część zawodników miało poprosić szkoleniowca o zmianę stylu gry zespołu, tak, aby nieco dopasować styl i taktykę do rywali i bardziej zabezpieczyć defensywę. Nie jest to jednak nowa propozycja, bowiem już jakiś czas temu podobna rozmowa się odbyła. Wówczas zmian nie było.

Barcelona przed sobą ma teraz mecz z Levante, a więc jednym z najsłabszych zespołów w hiszpańskiej La Liga. Z pewnością to starcie przyniesie wiele odpowiedzi na pytania kibiców, którzy zastanawiają się, czy drużyna popadła już w kryzys, czy to tylko chwila zniżka formy. Z pewnością ewentualna kolejna strata punktów mocno zmartwiłaby wszystkich w klubie, szczególnie, że po porażce Realu Madryt z Osasuną, może nieco odskoczyć w walce o mistrzostwo.

Zobacz także: Real Madryt ma dość! Jest gotów podjąć sensacyjną decyzję