Flick otrzymał prośbę od piłkarzy Barcelony. „Nie chcą już tego”

14:59, 15. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  The Athletic

Piłkarze Barcelony mieli przedstawić swoje obawy taktyczne Hansiemu Flickowi. Kilku zawodników jest zaniepokojonych wysoko ustawioną linią obrony w ważnych meczach, o czym poinformował serwis "The Athletic".

Hansi Flick
Piłkarze Barcelony na rozmowie u Flicka

FC Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie według wszystkich ekspertów Duma Katalonii jest najpoważniejszym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, a wielu uważa także, że w Lidze Mistrzów można ich traktować w podobny sposób. Niemniej nie ma już szans na zwycięstwo w Pucharze Króla, bowiem piłkarze Hansiego Flicka odpadli w ostatnim starciu z Atletico Madryt.

Ta porażka bolesna była dla zespołu oraz kibiców przede wszystkim jednak ze wzglądu na rozmiary. Barcelona uległa bowiem aż 0:4, co w przypadku takiego zespołu zawsze jest sporym zaskoczeniem. Dlatego po rywalizacji pojawiło się wiele głosów krytyki. Według informacji przekazanych przez serwis „The Athletic”, część piłkarzy Barcelony po porażce z Atletico odbyło specjalną rozmowę z Hansim Flickiem. Uważają oni bowiem, że zespół nie powinien grać z tak wysoko ustawioną linią obrony w tak ważnych meczach.

Co więcej, zdaniem wspomnianego źródła piłkarze Barcelony przekazali, że nie chcą grać w takim stylu, szczególnie, gdy na murawie nie ma najważniejszych gwiazd i liderów, a więc m.in. Pedriego oraz Raphinhi. Trudno jednak powiedzieć, że Hansi Flick zdecyduje się na jakąś refleksję po tej rozmowie.

