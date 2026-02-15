Flick otrzymał prośbę od piłkarzy Barcelony. „Nie chcą już tego”

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Piłkarze Barcelony na rozmowie u Flicka

FC Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie według wszystkich ekspertów Duma Katalonii jest najpoważniejszym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, a wielu uważa także, że w Lidze Mistrzów można ich traktować w podobny sposób. Niemniej nie ma już szans na zwycięstwo w Pucharze Króla, bowiem piłkarze Hansiego Flicka odpadli w ostatnim starciu z Atletico Madryt.

Ta porażka bolesna była dla zespołu oraz kibiców przede wszystkim jednak ze wzglądu na rozmiary. Barcelona uległa bowiem aż 0:4, co w przypadku takiego zespołu zawsze jest sporym zaskoczeniem. Dlatego po rywalizacji pojawiło się wiele głosów krytyki. Według informacji przekazanych przez serwis „The Athletic”, część piłkarzy Barcelony po porażce z Atletico odbyło specjalną rozmowę z Hansim Flickiem. Uważają oni bowiem, że zespół nie powinien grać z tak wysoko ustawioną linią obrony w tak ważnych meczach.

Co więcej, zdaniem wspomnianego źródła piłkarze Barcelony przekazali, że nie chcą grać w takim stylu, szczególnie, gdy na murawie nie ma najważniejszych gwiazd i liderów, a więc m.in. Pedriego oraz Raphinhi. Trudno jednak powiedzieć, że Hansi Flick zdecyduje się na jakąś refleksję po tej rozmowie.

