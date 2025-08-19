Flick naciska na Barcelonę. Domaga się rejestracji tych piłkarzy

Barcelona stoi przed problemami z rejestracją kilku zawodników. Według "Marki" priorytetem klubu jest Wojciech Szczęsny, ale Hansi Flick mocno domaga się też miejsca w kadrze dla Gerarda Martina.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick czeka na rejestrację Szczęsnego i Martina

Barcelona zdołała już zarejestrować Joana Garcie i Marcusa Rashforda na pierwszy mecz sezonu. Nadal czekają jednak inni piłkarze, w tym Wojciech Szczęsny, Gerard Martin, Roony Bardghji i Marc Bernal. Klub chce zamknąć sprawę polskiego bramkarza jeszcze przed spotkaniem z Levante w ten weekend.

Według dziennika „Marca” Hansi Flick oraz jego sztab szczególnie naciskają na dopisanie do kadry Gerarda Martina. Niemiecki trener dał mu szansę w poprzednim sezonie i nie wyobraża sobie nowej kampanii bez lewego obrońcy w składzie. W opinii sztabu 23-latek to pewne zastępstwo dla Alejandro Balde.

Martin wyróżnia się nie tylko na lewej stronie defensywy. Flick sprawdzał go także jako środkowego obrońcę w trakcie letnich przygotowań. Walory fizyczne i dobra gra w powietrzu czynią go uniwersalnym zawodnikiem. Po odejściu Inigo Martineza drużynie brakuje lewonożnego zawodnika w obronie i Martin może wypełnić tę lukę.

Trener Barcelony podkreślał, że piłkarz o takiej charakterystyce musi znaleźć się w kadrze meczowej. Dlatego obok Szczęsnego walczy o jego natychmiastową rejestrację. Na razie obecność Martina w meczu z Levante stoi pod znakiem zapytania, choć klub pracuje nad możliwie szybkim rozwiązaniem. Plan jest prosty: przyspieszyć odejścia. Chodzi przede wszystkim o rozwiązanie kontraktu Oriola Romeu, wypożyczenie Inakiego Peny po przedłużeniu umowy oraz późniejsze rozstrzygnięcie przyszłości Hectora Forta.

