Barcelona zarejestruje Szczęsnego. Potrzebne dwa odejścia

Wojciech Szczęsny opuścił ligową inaugurację, gdyż Barcelona nie zdążyła go zarejestrować. Teraz klub skupi się na włączeniu Polaka do kadry meczowej - informuje "Marca".

fot. rosdemora Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny następny w kolejce. Barcelona najpierw musi pożegnać dwóch graczy

Barcelona przed inauguracją ligowego sezonu z Mallorcą zdołała zarejestrować Joana Garcię oraz Marcusa Rashforda. Obaj mogli więc zadebiutować w ekipie Hansiego Flicka. W kadrze meczowej zabrakło Wojciecha Szczęsnego, który rejestracji się nie doczekał. Blaugrana nie dokończyła jeszcze tego procesu – oprócz Polaka, nieuprawnieni do gry są także Gerard Martin, Marc Bernal oraz Roony Bardghji. Klub pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. „Marca” twierdzi, że następny w kolejce jest właśnie Szczęsny.

Aby rejestracja się powiodła, Barcelona w pierwszej kolejności musi sfinalizować dwa odejścia. Chodzi o Inakiego Penę oraz Oriola Romeu. Bramkarz siedział na ławce rezerwowych w meczu z Mallorcą, ale Flick nie uwzględnia go w planach na ten sezon. W jego przypadku najbardziej prawdopodobną opcją jest wypożyczenie, choć wcześniej przedłuży umowę. Zainteresowanie Peną wykazuje Como – to tam ma spędzić najbliższy rok. W ciągu tygodnia strony powinny dopiąć transakcję.

Blaugrana zamierza pożegnać również Romeu, natomiast w jego temacie nie ma mowy o transferze bądź wypożyczeniu. Umowa obowiązująca do 2026 roku zostanie przedwcześnie rozwiązana. Pomocnik ma się zrzec części przysługującej mu pensji.

Rozstania z Peną oraz Romeu pozwolą na rejestrację Szczęsnego, który powinien być dostępny na najbliższy mecz ligowy z Levante.