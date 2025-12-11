Alonso dostał ultimatum! Real Madryt wybrał jego następcę

Xabi Alonso w przypadku braku zwycięstwa z Alaves może stracić pracę. Jak donosi Florian Plettenberg wśród poważnych kandydatów na nowego trenera Realu Madryt jest Juergen Klopp.

Alonso zostanie zwolniony, jeśli nie wygra. On może przejąć po nim Real

Real Madryt w ostatnich tygodniach notuje bardzo słabe wyniki, odnosząc tylko dwa zwycięstwa w ośmiu meczach. Xabi Alonso zagrożony jest zwolnieniem, o czym piszą wszystkie media w Hiszpanii. Nowe informacje ws. przyszłości trenera przekazał Florian Plettenberg.

Jego zdaniem Florentino Perez jest coraz bliżej podjęcia decyzji o zmianie trenera. Najbliższe spotkanie z Alaves ma być dla niego ostatnią szansą, aby zachować posadę. W przypadku braku zwycięstwa Xabi Alonso zostanie zwolniony. Warto dodać, że inne źródła sugerują, że przyszłość 44-latka rozstrzygnie się na początku stycznia. Kluczowe mają być trzy następne mecze z Alaves, Talaverą i Sevillą.

Dziennikarz poinformował, że w przypadku zwolnienia Alonso – czego Real chce uniknąć – jednym z głównych kandydatów na nowego trenera ma być Juergen Klopp. Co ciekawe niemiecki szkoleniowiec miał dojść do porozumienia z Red Bullem i zapewnić sobie możliwość odejścia, gdy zgłosi się do niego klub z Madrytu. Obecnie były szkoleniowiec Liverpoolu pracuje jako szef globalnej piłki w strukturach Red Bulla, odpowiadając za wszystkie drużyny w stajni giganta z branży napojów energetycznych.

Inne znane nazwisko, które jest przymierzane do Królewskich to Zinedine Zidane. W przypadku Francuza w grę wchodzi tymczasowe zatrudnienie. Po Mistrzostwach Świata ma przejąć reprezentację Francji, ponieważ Didier Deschamps kończy pracę z kadrą.