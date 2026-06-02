FC Barcelona lada moment może ogłosić przyjście Joao Cancelo. Al-Hilal dało właśnie zielone światło na odejście defensora. Transfer Portugalczyka wisi zatem w powietrzu - przekazuje "Mundo Deportivo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Cancelo o krok od Barcelony! Jest zgoda ze strony Al-Hilal

FC Barcelona w minionym sezonie sięgnęła po wypożyczenie Joao Cancelo. Powrót Portugalczyka na Camp Nou okazał się strzałem w dziesiątkę, przez co mistrzowie Hiszpanii skupili się na jego wykupie. Długo nie było przełomu w tej sprawie. Aż do teraz. Serwis „Mundo Deportivo” poinformował, że Al-Hilal dało zielone światło, zgadzając się na odejście doświadczonego defensora.

Teraz zatem nic nie stoi na przeszkodzie dla FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii mogą zacząć działać w sprawie definitywnego wykupu Joao Cancelo. Duma Katalonii jest zdeterminowana, aby pozyskać Portugalczyka, więc z pewnością szybko zamkną sprawę. Defensor zatem może być drugim letnim transferem Blaugrany. Dotychczas pod skrzydła Hansiego Flicka trafił Anthony Gordon.

FC Barcelona może zatem podziękować Simone Inzaghiemu. To właśnie konflikt włoskiego trenera z Joao Cancelo sprawił, że w minionym sezonie doszło do wypożyczenia. Reprezentant Portugalii nie miał zamiaru wracać do Al-Hilal przez osobę trenera, więc największym wygranym całego sporu jest właśnie Duma Katalonii.

W minionym sezonie Joao Cancelo rozegrał 23 spotkania w koszulce FC Barcelony. Portugalski obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.