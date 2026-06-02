Victor Osimhen znów na celowniku gigantów. Do gry wchodzi nowy klub

Victor Osimhen znalazł się ponownie w centrum transferowej walki gigantów. Atletico Madryt włącza się do wyścigu o napastnika Galatasara, przekazał dziennik "AS".

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Transferowy hit lata coraz bliżej. Victor Osimhen w centrum uwagi

Victor Osimhen może być jednym z głównych bohaterów nadchodzącego letniego okna transferowego. Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, Atletico Madryt rozważa pozyskanie nigeryjskiego napastnika Galatasaray. Zawodnik wzbudza ogromne zainteresowanie wśród europejskich potentatów.

Według ustaleń źródła, władze Los Colchoneros analizują możliwość sprowadzenia Osimhena w związku z niepewną sytuacją kadrową w ataku. W tle pojawiają się doniesienia o przyszłości Juliana Alvareza, który jest łączony z potencjalnym transferem do FC Barcelony, co dodatkowo napędza spekulacje wokół ofensywy madryckiego klubu.

Nigeryjski piłkarz, który w ostatnich sezonach imponował formą w barwach Galatasaray, stał się jednym z najbardziej pożądanych napastników w Europie. W ciągu dwóch sezonów zdobył 59 bramek w 74 meczach, będąc kluczową postacią zespołu i przyczyniając się do jego sukcesów na krajowym podwórku.

Jak podaje „AS”, Atletico nie jest jedynym klubem zainteresowanym 27-latkiem. Sytuację Osimhena uważnie monitorują również Manchester United oraz Arsenal, które poszukują wzmocnień ofensywy. Do wyścigu nadal aktywnie ma też podchodzić Paris Saint-Germain, które od dłuższego czasu obserwuje sytuację zawodnika.

Rosnące zainteresowanie sprawia, że rywalizacja o podpis Nigeryjczyka zapowiada się na jedną z najgłośniejszych historii letniego okna transferowego. Decyzja w sprawie jego przyszłości może zapaść w najbliższych tygodniach.