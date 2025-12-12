Rodrygo mógł przejść do potentata. Odmówił przeprowadzki

18:53, 12. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Radio Estadio Noche

Rodrygo podczas ostatniego letniego okienka transferowego mógł przejść z Realu Madryt do Manchesteru City. 24-letni Brazylijczyk ostatecznie odrzucił jednak ofertę angielskiego klubu - donosi stacja radiowa Estadio Noche.

Rodrygo
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Manchester City starał się o pozyskanie Rodrygo

Rodrygo Goes mógł zmienić barwy klubowe podczas ostatniego letniego okienka transferowego. Zgodnie z doniesieniami mediów Real Madryt był gotowy wysłuchać ofert za swojego zawodnika, gdyby ten poprosił o zgodę na odejście, jednak 24-letni Brazylijczyk postanowił pozostać na Santiago Bernabeu.

Jak ujawniła w piątkowy wieczór stacja radiowa „Estadio Noche”, przed startem sezonu 2025/2026 Rodrygo otrzymał propozycję m.in. od Manchesteru City, lecz zdecydował się odrzucić ofertę angielskiego klubu, podkreślając, że chciałby reprezentować barwy ekipy Królewskich tak długo, jak to możliwe.

W minioną środę doszło do pojedynku Realu Madryt z Manchesterem City w ramach Ligi Mistrzów. Anglicy zwyciężyli 2:1, a jedynego gola dla hiszpańskiego zespołu strzelił właśnie Rodrygo. Po końcowym gwizdku Pep Guardiola wypowiadał się o brazylijskim skrzydłowym w samych superlatywach, ponownie podkreślając, jak wysoko ceni jego umiejętności. Nie jest tajemnicą, że szkoleniowiec drużyny The Citizens chętnie widziałby 24-latka na Etihad Stadium, jednak na ten moment taki transfer nie doszedł do skutku.

Rodrygo, reprezentujący Real Madryt od połowy 2019 roku, w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. W swojej karierze sięgnął po dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Regularnie powoływany jest także do reprezentacji Brazylii. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, a wartość rynkowa skrzydłowego szacowana wynosi około 60 milionów euro.