Flick broni Yamala! Wymowne słowa na temat gwiazdora

Hansi Flick postanowił stanąć w obronie Lamine Yamala. Nastolatek po El Clasico znalazł się w ogniu krytyki. Na konferencji prasowej trener FC Barcelony zdradził, że zawsze będzie chronił młodego piłkarza.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Zawsze będę go chronić i wspierać – mówi Flick o Yamalu

FC Barcelona po raz pierwszy od czterech spotkań przegrała z Realem Madryt w El Clasico. Po meczu głośno było m.in. o Lamine Yamalu. Nastolatek przed ligowym klasykiem wypowiadał się źle o odwiecznym rywalu. Porażka oraz słaby występ odbiły mu się czkawką, ponieważ teraz musi mierzyć się z dużą krytyką. W obronie piłkarza na konferencji prasowej stanął Hansi Flick.

Niemiecki szkoleniowiec przyznał, że rozmawiał z Yamalem i zamierza go cały czas chronić i wspierać. Ponadto poruszył wątek problemów zdrowotnych 18-latka. Choć z jego zdrowiem jest coraz lepiej, to wciąż od czasu do czasu odczuwa mały dyskomfort.

– Lamine czuje się dobrze, choć w niektóre dni wciąż odczuwa lekki dyskomfort. Robi postępy i to jest najważniejsze. Rozmawiałem z nim. Zawsze będę go chronić i wspierać – to młody, wspaniały chłopak i będziemy dalej podążać tą samą drogą – powiedział Hansi Flick.

Yamal od jakiegoś czasu boryka się z urazem pachwiny. Tamtejsze media sugerują, że Lamine może cierpieć na nawracające zapalenie spojenia łonowego. Oznacza to, że wspomniana kontuzja co jakiś czas może wracać i wykluczać go z gry na jakiś czas.

Jak dotąd Yamal opuścił 5 z 13 spotkań. W pozostałych ośmiu meczach spędził na boisku 621 minut, zdobywając 3 gole i notując 5 asyst.