Barcelona może mieć problem! Nagle gruchnęły wieści nt. Yamala

Lamine Yamal wciąż nie jest w pełni sił po ostatnim urazie. Jak donosi serwis Cope nastolatek nadal odczuwa dyskomfort. W Barcelonie obawiają się, że cierpi na nawracające zapalenie spojenia łonowego.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal nie jest w optymalnej formie!

Lamine Yamal rozpoczął sezon bardzo dobrze, ponieważ w trzech meczach zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Natomiast później musiał przymusowo odpocząć od futbolu ze względu na kontuzje. Okazało się, że 18-latek cierpi na dyskomfort w okolicy spojenia łonowego. Po ok. dwóch tygodniach absencji wrócił do gry, ale jego występy nie były już tak dobre jak wcześniej.

Okazuje się, że przyczyną może być fakt, że Yamal wciąż nie jest w pełni gotowy do gry. Z informacji Heleny Condis z serwisu Cope wynika, że nadal odczuwa dyskomfort. W Barcelonie obawiają się, że może cierpieć na nawracające zapalenie spojenia łonowego.

Na ten moment nie wiadomo, czy w najbliższy weekend pojawi się na boisku. FC Barcelona w niedzielę zmierzy się przed własną publicznością z Elche w ramach 11. kolejki La Liga. Warto dodać, że lista niedostępnych zawodników w Katalonii jest bardzo długa. W ostatnim El Clasico nie zagrali m.in. Joan Garcia, Robert Lewandowski, Raphinha, Gavi i Dani Olmo. Do grona kontuzjowanych dołączyć także Pedri, którego przerwa ma potrwać aż sześć tygodni.

Yamal w trwającym sezonie ma na swoim koncie łącznie 8 występów, 3 bramki i 5 asyst.