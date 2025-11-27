FC Barcelona szykuje wyjątkowy plan na Camp Nou

Joan Laporta pracuje nad projektem, który ma podkreślić powrót Barcelony na Spotify Camp Nou. Według Barca Reservat klub chce zgromadzić na murawie setki byłych piłkarzy, aby stworzyć historyczne zdjęcie.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona planuje wielką fotografię z legendami na nowym Camp Nou

Joan Laporta dąży do realizacji pomysłu, który klub uznaje za strategiczny w procesie powrotu na przebudowane Camp Nou. Barcelona chce zaprosić szerokie grono dawnych zawodników i ustawić ich wspólnie na murawie. Zdjęcie ma symbolizować chwałę minionych lat oraz ponowne otwarcie stadionu, które wciąż odbywa się etapami. Pierwsze szczegóły podał Barca Reservat.

Według tego klub już kontaktował się z legendami, takimi jak Andres Iniesta, Carles Puyol czy Ronaldinho. Lista obejmuje też piłkarzy z młodszych generacji. Kierownictwo analizuje kryteria wyboru uczestników oraz całkowite koszty przedsięwzięcia. Wielu byłych zawodników mieszka poza Hiszpanią. Dojazdy i zakwaterowanie mogą znacząco obciążyć budżet, co wskazano w podcaście. Laporta pozostaje jednak zdecydowany i nie zamierza rezygnować z inicjatywy.

Początkowo planowano wykonać fotografię 2 grudnia przy okazji meczu z Atletico Madryt. Trudności związane z terminami, lotami i zobowiązaniami prywatnymi sprawiły jednak, że termin trzeba było przesunąć. Ostateczna data nie została jeszcze ustalona. Podkreślono jednak, że projekt na pewno zostanie zrealizowany, najpóźniej w okresie świątecznym lub tuż po nim.

Uczestnicy rozmowy poruszyli także temat Xaviego Hernandeza. Były trener i legenda Barcelony nie otrzymał formalnego zaproszenia, ale dowiedział się o planach klubu dzięki rozmowom z dawnymi kolegami. Wątpliwości dotyczyły jego udziału, ponieważ Xavi publicznie wspierał Viktora Fonta. Wcześniej uczestniczył jednak w obchodach 125-lecia nawet przy chłodnych relacjach z Laportą i nie łączy kwestii klubowych ze spornymi tematami osobistymi.

Jego obecność nie jest jednak pewna. Xavi oraz kilku jego dawnych partnerów z drużyny ma zobowiązania poza Katalonią. Dodatkowym problemem pozostaje dostępność Leo Messiego, którego w podcaście określono jako praktycznie wykluczonego z udziału.

