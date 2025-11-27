Barcelona znów ma problem. Gwiazdor wypadł z gry na dwa tygodnie

FC Barcelona przekazała, że Fermin Lopez doznał drobnego urazu łydki i wypadnie z gry na około dwa tygodnie. Duma Katalonii straciła go w momencie, gdy środek pola drużyny Flicka ma duże problemy z formą.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona traci Fermina przed serią ważnych spotkań

FC Barcelona poinformowała dziś o kontuzji Fermina Lopeza. Klub przekazał w komunikacie, że pomocnik ma niewielki uraz mięśnia w prawej nodze. Szacowany czas przerwy to około dwa tygodnie. To kolejny kłopot dla drużyny, która liczyła na ustabilizowanie sytuacji kadrowej.

Fermin był w ostatnich tygodniach jednym z najpewniejszych punktów Barcelony. W hierarchii wyprzedził Daniego Olmo, który od dawna zmaga się z problemami zdrowotnymi i brakiem regularności. Wzrost znaczenia Fermina był widoczny szczególnie przy absencji Pedriego. Hiszpan pauzował w ostatnich meczach, a jego powrót miał odciążyć środek pola.

Barcelona szykuje się na powrót Pedriego już w ten weekend. Jednocześnie traci Fermina, co znowu ogranicza opcje w ofensywnych sektorach pomocy. Zawodnik opuści spotkania z Alaves, Atletico Madryt, Realem Betis, Eintrachtem Frankfurt i prawdopodobnie także z Osasuną. Istnieje niewielka szansa, że wróci na ostatni mecz przed świąteczną przerwą z Villarrealem.

Pomocnik stracił już część sezonu przez wcześniejszy uraz pachwiny. Mimo tego zdołał rozegrać trzynaście spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jego liczby robią wrażenie, bo zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Barcelona traci więc zawodnika, który dawał konkret i energię w fazie ataku.

