Była gwiazda Realu Madryt podpisała kontrakt z Bayerem Leverkusen

Bayer Leverkusen mocno zmienił skład w trakcie trwającego letniego okna transferowego. Klub z BayArena poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika, który wzmocni defensywę.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Lucas Vazquez zawodnikiem Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen nie zaczął dobrze nowej kampanii w Bundeslidze – Aptekarze przegrali u siebie z Hoffenheim 1:2. Władze klubu postanowiły więc działać w sprawie wzmocnienia drużyny. Biuro prasowe poinformowało, że nowym piłkarzem Bayeru został były zawodnik Realu Madryt.

34-letni Lucas Vazquez podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. W lipcu tego roku pożegnał się z Królewskimi, z którymi w ciągu kariery zdobył łącznie 23 trofea.

✍️ #Bayer04 hat den fünfmaligen Champions League-Sieger Lucas Vazquez verpflichtet.

Der 34-jährige Spanier hat einen Vertrag bis 2027 bei der #Werkself unterschrieben.#VamosVazquez pic.twitter.com/6EXUkfiipl — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 26, 2025

Do Leverkusen trafił na zasadzie wolnego transferu, rozpoczynając nowy etap w karierze – wcześniej występował tylko w hiszpańskich klubach. Dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii jest wyceniany na trzy miliony euro.

Hiszpański zawodnik prawdopodobnie będzie rywalizował o miejsce w składzie na prawej stronie z Arthurem oraz Alejandro Gonzalezem. W ostatnim ligowym starciu na tej pozycji występował Brazylijczyk, który został jednak zmieniony w trakcie meczu przez Ernesta Poku.

Tymczasem już w najbliższy weekend ekipa z Leverkusen zmierzy się na wyjeździe z Werderem Brema. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 15:30. Z kolei u siebie Bayer zagra po przerwie reprezentacyjnej. Zmierzy się wówczas z Eintrachtem Frankfurt. Starcie jest zaplanowane na 12 września na godzinę 20:30.

