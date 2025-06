Lamine Yamal i decyzja Barcelony. Oficjalne ogłoszenie już we wtorek

Na zdjęciu:

Lamine Yamal przejmie koszulkę z numerem 10

FC Barcelona w trakcie letniego okna transferowego jest na razie spokojna. Katalończycy jak na razie sfinalizowali ruch z udziałem Joana Garcii, mający poprawić jakość na pozycji bramkarza. Zawodnik może o miejsce w składzie rywalizować z Wojciechem Szczęsnym czy Markiem-Andre ter Stegenem, Tymczasem dziennikarz Gerard Romero przekazał na platformie X, że we wtorek zostanie ogłoszony ważny komunikat dotyczące Lamine Yamala.

Znany insider przekonuje, że od wtorku młody zawodnik będzie kojarzony z numerem 10 na koszulce. Już dzień później ma ruszyć sprzedaż koszulek Lamine Yamala z wyjątkowym numerem, który w przeszłości w Barcelonie mieli między innymi: Diego Armando Maradona, Rivaldo, Ronaldinho czy Lionel Messi.

17-latek to wychowanek Torrety Juventil. Z kolei do Barcy trafił w lipcu 2014 roku. Do pierwszej drużyny Blaugrany dołączył natomiast w lipcu 2023 roku. Jak na razie wystąpił łącznie w 106 spotkaniach. Strzelił w nich 25 goli i zaliczył 34 asysty.

Lamine Yamal ma za sobą bardzo udaną kampanię 2024/2025. Wygrał mistrzostwo La Liga, a także triumfował w Copa del Rey i w turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Ogólnie rozegrał 55 meczów. Wpisał się 18 razy na listę strzelców i zanotował 25 kluczowych podań. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2031 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 200 milionów euro.

