Luis Enrique o Messim i PSG. Jasny przekaz trenera

Źródło: All About Argentina (X)

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique przed meczem PSG – Inter Miami

PSG w trakcie trwającego klubowego mundialu rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych udowadnia, że nie zadowoliło się triumfem w Lidze Mistrzów. Jak na razie na koncie giganta Ligue 1 są dwa zwycięstwa, kolejno z Atletico Madryt (4:0) i Seattle Sounders (2:0). Z kolei w niedzielny wieczór na drodze paryżan stanie Inter Miami. Przed tą potyczką konkretną wypowiedzią podzielił się szkoleniowiec drużyny.

– Szczerze mówiąc, jeśli chcemy zatrzymać Lionela Messiego, nie da się tego zrobić jednym zawodnikiem. Jeśli spróbujemy to zrobić w ten sposób, poniesiemy porażkę. Musimy bronić się zbiorowo. Każdy musi być gotowy do obrony, każdy musi być gotowy do kontrolowania, utrzymywania piłki na czas i częstego podawania. Musimy działać jako drużyna, a nie indywidualnie, ponieważ Lionel Messi może pokonać każdego zawodnika – mówił Luis Enrique cytowany przez profil All About Argentina na platformie X.

Starcie z udziałem PSG i Interu Miami rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego. Mecz odbędzie się na Mercedes-Benz Stadium, które może pomieścić ponad 70 tysięcy widzów.

Spotkanie zapowiada się ciekawie nie tylko ze względu na bezpośrednią rywalizację z udziałem takich graczy jak Ousmane Dembele i Lionel Messi. Smaczku rywalizacji dodaje też to, że Luis Enrique w przeszłości współpracował z reprezentantem Argentyny.

