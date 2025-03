PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

Eder Militao coraz bliżej powrotu na boisko

Eder Militao w listopadzie 2024 roku zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie, a ponadto naruszył obie łąkotki. 27-letni stoper ma niezwykłego pecha, ponieważ jeszcze niedawno rehabilitował się po identycznej kontuzji, tyle że wówczas ucierpiała jego lewa noga. Środkowy obrońca Realu Madryt nie załamuje rąk i liczy na jak najszybszy powrót do gry po drugim tak poważnym urazie w swojej karierze. Według mediów wszystko idzie lepiej niż przewidywano.

Jak poinformował Melchor Ruiz z rozgłośni radiowej “Cadena COPE”, Eder Militao wszedł w kolejny etap rekonwalescencji, rozpoczynając treningi na boisku z piłką przy nodze. To następny ważny krok doświadczonego zawodnika w kierunku dojścia do pełnej sprawności. 35-krotny reprezentant Brazylii może celować w występ na nowo powstałych Klubowych Mistrzostwach Świata, które od 15 czerwca do 13 lipca tego roku będą rozgrywane w Stanach Zjednoczonych.

Wychowanek Sao Paulo z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Królewskich od lipca 2019 roku, gdy przeprowadził się na Estadio Santiago Bernabeu za 50 milionów euro z portugalskiego FC Porto. Eder Militao w trykocie Realu Madryt rozegrał łącznie 172 spotkania, zdobył 12 bramek oraz zaliczył 6 asyst. Aktualny kontrakt mierzącego 186 centymetrów defensora z ekipą Los Blancos obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na około 40 milionów euro.