Deco wściekły po pytaniu dziennikarza. „Mówimy o Lewandowskim, odrobinę szacunku”

Robert Lewandowski został porównany przez dziennikarza z Hiszpanii do piłkarza Girony - Cristiana Stuaniego. Deco był rozzłoszczony pytaniem, apelując o więcej szacunku do reprezentanta Polski.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski porównany do Stuaniego, Deco nie wytrzymał

Robert Lewandowski ma przed sobą ostatnie kilka miesięcy w FC Barcelonie. Tak przynajmniej wynika z faktu, że jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2026 roku. Na ten moment nie pojawiły się żadne sygnały, że umowa może zostać przedłużona. Zdecydowanie więcej pojawia się informacji łączących polskiego napastnika z innymi klubami. Ostatnio 37-latek przymierzany był do giganta Serie A.

Dyskusje na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski będą trwać aż do momentu ogłoszenia oficjalnej informacji. O to, czy Lewandowski może zostać w Barcelonie zapytany został Deco w rozmowie z Mundo Deportivo. Co ciekawe dziennikarz tak skonstruował pytanie, że porównał jego ewentualną rolę w klubie do tej, którą pełni Cristian Stuani w Gironie.

Dyrektor sportowy Barcelony był ewidentnie poirytowany takim pytaniem. W odpowiedzi apelował o odrobinę szacunku, ponieważ Lewandowski to jeden z najlepszych napastników ostatnich lat. Ponadto porównał Polaka do Cristiano Ronaldo.

– Nie porównujmy… Robert to dla mnie najlepszy napastnik ostatnich lat. To fenomen na każdym poziomie. Wzór pod każdym względem. Niewielu piłkarzy jest na takim poziomie, poza Cristiano Ronaldo. Dzięki tej kulturze treningu, powadze, profesjonalizmowi… Mówimy o Robercie Lewandowskim, odrobinę szacunku. I właśnie dlatego trzeba do tego podchodzić stopniowo i nie debatować o tym publicznie. Jest wystarczająco inteligentny, żeby wiedzieć, jakie są odpowiednie momenty i właściwy czas, żeby poruszyć ten temat – odpowiedział Deco w rozmowie z Mundo Deportivo.

Lewandowski gra w Barcelonie od lipca 2022 roku. Łącznie uzbierał 154 spotkania, w których zdobył 105 goli i zaliczył 20 asyst. Na swoim koncie ma koronę króla strzelców La Liga w sezonie 2022/23 oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii.