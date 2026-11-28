Londyn, Wielka Brytania. 26 listopada 2026 r. LONDYN, ANGLIA – 26 LISTOPADA: Thomas Frank, menedżer Crystal Palace, podczas pomeczowej konferencji prasowej w trakcie meczu Ligi Europy UEFA pomiędzy Crystal Palace FC a Real Sociedad na stadionie Selhurst Park 26 listopada 2026 roku w Londynie, Anglia. — (Daniel Weir/SPP) Credit: SPP Sport Press Photo. /Alamy Live News / Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / alamy Na zdjęciu: Londyn, Wielka Brytania. 26 listopada 2026 r. LONDYN, ANGLIA – 26 LISTOPADA: Thomas Frank, menedżer Crystal Palace, podczas pomeczowej konferencji prasowej w trakcie meczu Ligi Europy UEFA pomiędzy Crystal Palace FC a Real Sociedad na stadionie Selhurst Park 26 listopada 2026 roku w Londynie, Anglia.

Thomas Frank o zagrożeniu ze strony Hull City

Crystal Palace przystąpi do spotkania z Hull City po czwartkowym zwycięstwie 2:1 nad Realem Sociedad w Lidze Europy. Thomas Frank dostrzegł w tym występie krok naprzód, choć zaznaczył, że jego drużyna nadal ma elementy do poprawy. Przed powrotem do ligowej rywalizacji trener wskazał konkretne atuty najbliższego przeciwnika.

– Są fizyczni, groźni w bezpośrednich kontratakach i przy stałych fragmentach gry. Trudno sobie z tym poradzić. Musimy temu sprostać, a do tego zadbać o tworzenie okazji do zdobycia bramek – powiedział Frank, cytowany przez oficjalną stronę internetową Crystal Palace.

Szkoleniowiec pochwalił Sergeja Jakirovicia i jego sztab za zbudowanie solidnego zespołu, który trudno pokonać. W organizacji gry Hull dostrzegł podobieństwa do własnej pracy w Brentford po awansie do Premier League.

– Wydaje mi się to trochę podobne do tego, co zrobiłem z naszym Brentford, kiedy awansowaliśmy: zadbałem, aby zespół był bardzo solidny, bardzo trudny do pokonania, bardzo dobry w defensywie i przy stałych fragmentach gry – dodał trener.

Crystal Palace podejmie Hull City na Selhurst Park w niedzielę 29 listopada w meczu Premier League sezonu 2026/27. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 15:05 czasu polskiego.