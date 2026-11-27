Madryt, Hiszpania. 24 listopada 2026 r. MADRYT, HISZPANIA – 24 LISTOPADA: Trener Realu Madryt, Jose Mourinho, obserwuje wydarzenia podczas meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026/27 pomiędzy Realem Madryt a PSV Eindhoven na stadionie Santiago Bernabéu 24 listopada 2026 roku w Madrycie, Hiszpania. — Ricardo Nogueira/Sports Press Photo) Credit: SPP Sport Press Photo. /Alamy Live News / Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / alamy Na zdjęciu: Madryt, Hiszpania. 24 listopada 2026 r. MADRYT, HISZPANIA – 24 LISTOPADA: Trener Realu Madryt, Jose Mourinho, obserwuje wydarzenia podczas meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026/27 pomiędzy Realem Madryt a PSV Eindhoven na stadionie Santiago Bernabéu 24 listopada 2026 roku w Madrycie, Hiszpania.

Mourinho wraca do sprawy Negreiry przed meczem z Alavés

Real Madryt podejmie Deportivo Alavés w sobotę 28 listopada o godz. 21:00 czasu polskiego na Santiago Bernabéu. Przed tym spotkaniem José Mourinho ponownie skrytykował LaLigę w związku ze sprawą Negreiry – poinformował 27 listopada dziennik „Sport”.

„Wracamy do LaLigi Negreiry, Tebasa, Louzána, Frana Soto…” – taki fragment wypowiedzi Portugalczyka przytoczono we wpisie. „Sport” dodał też, że Real Madrid TV kieruje krytykę pod adresem wszystkich struktur hiszpańskiego futbolu.

Wcześniej, 23 listopada, trener Realu poruszył temat Negreiry na konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z PSV. Odpowiadał wówczas Santiemu Comesañi, który krytykował presję wywieraną na sędziów podczas spotkań Realu i Barcelony.

– Lubi robić to, co najłatwiejsze, czyli wrzucać oba kluby do jednego worka. Niech to robi, ale nie w sprawie Negreiry. Niech zostawi nas poza tym workiem – powiedział Portugalczyk podczas tamtej konferencji.

Sprawa Negreiry to śledztwo dotyczące płatności Barcelony na rzecz José Maríi Enríqueza Negreiry, byłego wiceprzewodniczącego hiszpańskiego komitetu sędziowskiego, i jego syna. Badane są możliwe przestępstwa niegospodarności, fałszowania dokumentów i korupcji sportowej. Jak opisał dziennik „ABC”, prokuratura podejrzewała, że płatności miały służyć wpływaniu na sędziowanie. Barcelona utrzymywała natomiast, że płaciła za raporty techniczne.

Według relacji radia Cadena SER z 13 listopada zakończono już przesłuchania, a sędzia Alejandra Gil czekała na dokumentację ekonomiczną przed podjęciem decyzji o umorzeniu sprawy lub skierowaniu jej do procesu. Zakończenie przesłuchań nie oznaczało więc zamknięcia całego postępowania.