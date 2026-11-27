Real Madryt C.F. – PSV Eindhoven, Liga Mistrzów UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka — Angel Martinez / getty Na zdjęciu: Real Madryt C.F. – PSV Eindhoven, Liga Mistrzów UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka

Mourinho ocenił postępy Rodrygo

José Mourinho podczas konferencji przed meczem Realu Madryt z Alavésem pochwalił Rodrygo za zmianę nastawienia i intensywną pracę. Trener dostrzega postępy Brazylijczyka, ale nadal nie spodziewa się jego występu przeciwko Arsenalowi ani w pozostałych meczach La Ligi w 2026 roku.

Portugalczyk przyznał, że początkowo Rodrygo sprawiał wrażenie zawodnika pogodzonego z kontuzją. Później zmienił jednak podejście i zaczął ciężko pracować. W ocenie Mourinho do jego powrotu na boisko wciąż potrzeba trochę czasu.

– Nie sądzę, by zagrał przeciwko Arsenalowi ani w lidze pod koniec roku – powiedział Mourinho, którego słowa przytoczył dziennik „Sport”.

Wyjazdowe spotkanie z Arsenalem zaplanowano na 9 grudnia. Będzie to ostatni mecz Realu w Lidze Mistrzów w tym roku kalendarzowym. Kolejne starcie w tych rozgrywkach madrycki zespół ma zaplanowane 19 stycznia 2027 roku z LASK-iem.

Ponadto Mourinho poinformował, że Rodrygo jest chory. Wyjaśnił przy tym, że chorych zawodników należy trzymać z dala od reszty grupy.

Mimo ostrożnej oceny gotowości do gry trener nie szczędził Brazylijczykowi pochwał. – Ma niesamowitą jakość i będzie kolejnym zawodnikiem niesamowitej kadry z wyjątkowymi piłkarzami – podkreślił Mourinho w wypowiedzi przytoczonej przez dziennik „Marca”.