Zdjęcie kontekstowe: Noa Lang #70 z SSC Napoli podczas meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy Manchesterem City a SSC Napoli na stadionie Etihad Stadium w Manchesterze we wtorek 24 listopada 2026 roku. — Mike Morese | MI News) Credit: MI News & Sport /Alamy Live News / Mark Fletcher, MI News & Sport / alamy Na zdjęciu: Noa Lang #70 z SSC Napoli podczas meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy Manchesterem City a SSC Napoli na stadionie Etihad Stadium w Manchesterze we wtorek 24 listopada 2026 roku. (

Sassuolo podejmie Napoli. D’Aversa rozważa ustawienie

Po porażce 0:2 z Genoą przed Sassuolo niedzielne spotkanie z SSC Napoli. Roberto D’Aversa nie przesądził jeszcze, w jakim zestawieniu zagrają gospodarze. Wybór między trójką a czwórką obrońców zależy w dużej mierze od sytuacji kadrowej zespołu.

– Drużynę budowano do gry w 4-3-3 – wyjaśnił trener na przedmeczowej konferencji. Wskazał, że absencje Bakoli i Adžicia ograniczyły mu pole manewru. – Przeciwko Genoi nie miałem takich możliwości i zdecydowałem się na 3-4-3 – dodał.

– Bakola i Volpato znajdą się wśród powołanych, więc teoretycznie moglibyśmy zagrać także 4-3-3, ale zobaczymy jutro – zaznaczył D’Aversa w przeddzień spotkania z Napoli. Cristian Volpato nadal pozostaje jednak niedostępny z powodu urazu mięśniowego. Samo powołanie nie oznacza jeszcze odzyskania pełnej sprawności.

Z punktu widzenia polskiego kibica istotna będzie rola Sebastiana Walukiewicza. D’Aversa podkreślił, że może korzystać z niego zarówno jako bocznego stopera w trójce, jak i bocznego obrońcy.

W Sassuolo nie wystąpią również Vasilije Adžić i Daniel Boloca, którzy leczą urazy kolan. Boloca wrócił już wprawdzie do treningów, ale nie jest jeszcze gotowy do gry. Pod znakiem zapytania pozostaje występ Ismaëla Koné ze względu na złamanie w obrębie stawu skokowego.

Massimiliano Allegri także ma ograniczony wybór. W Napoli z powodu urazów mięśniowych zabraknie Benoîta Badiashile’a i Giovanniego Di Lorenzo, z kontuzją kostki zmaga się Stanislav Lobotka, problemy z plecami ma Alex Meret, a urazy uda wykluczają Alissona Santosa i Antonia Vergarę. Niepewny pozostaje ponadto występ Alessandra Buongiorno, który doznał urazu łąkotki.

Możliwe składy na mecz Sassuolo – Napoli

Obie jedenastki to niepotwierdzone warianty.

Sassuolo (3-4-3): Arijanet Murić – Fali Candé, Jay Idzes, Sebastian Walukiewicz – Rafael Obrador, Kristian Thorstvedt, Nemanja Matić, Ignace van der Brempt – Armand Laurienté, Sebastiano Esposito, Domenico Berardi.

Napoli (3-4-2-1): Vanja Milinković-Savić – Rafa Marín, Amir Rrahmani, Sam Beukema – Leonardo Spinazzola, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Matteo Politano – Noa Lang, Scott McTominay – Rasmus Højlund.

Wariant z De Bruyne’em stoi jednak pod znakiem zapytania: serwis Tuttonapoli poinformował, że Belg nie znalazł się w kadrze meczowej z powodu przeciążenia mięśniowego.

Spotkanie Serie A sezonu 2026/27 odbędzie się w niedzielę, 29 listopada o godz. 15:00 czasu polskiego na Mapei Stadium – Città del Tricolore w Reggio Emilia.