Madryt, Hiszpania. 21 października 2026 r. Martin Demichelis, trener RB Leipzig, podczas meczu Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy Realem Madryt a RB Leipzig na stadionie Bernabéu 21 października 2026 r. — Newscom/Alamy Live News / BJ Warnick, Newscom / alamy Na zdjęciu: Madryt, Hiszpania. 21 października 2026 r. Martin Demichelis, trener RB Leipzig, podczas meczu Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy Realem Madryt a RB Leipzig na stadionie Bernabéu 21 października 2026 r.

Demichelis liczy na kolejny krok w meczu z Freiburgiem

Freiburg podejmie RB Leipzig w niedzielę, 29 listopada, o godzinie 15:30 na Europa-Park Stadion we Fryburgu Bryzgowijskim. Martín Demichelis traktuje wyjazdowe spotkanie Bundesligi jako okazję do sprawdzenia, jak zmienił się jego zespół od początku sezonu.

– Teraz jesteśmy inną drużyną – powiedział szkoleniowiec RB Leipzig w przedmeczowej wypowiedzi przytoczonej przez agencję SID. – To możliwość, żeby się rozwijać – podkreślił Demichelis.

W oficjalnej zapowiedzi na stronie SC Freiburg trener gości docenił też stabilność i pracowitość rywala. – To, jak razem cieszyli się z gola przeciwko Twente, wiele znaczy. To jest zespół – ocenił.

Gospodarze wygrali pięć ostatnich spotkań w Bundeslidze i Lidze Konferencji. W czwartek pokonali FC Twente 2:1, a wcześniej w lidze wygrali z Elversbergiem 1:0 i Unionem Berlin 2:0. Max Rosenfelder w tej samej klubowej zapowiedzi zwrócił jednak uwagę na wysoką jakość indywidualną piłkarzy RB Leipzig, szczególnie w ofensywie.

Goście również mają za sobą zwycięstwo w Europie. We wtorek, 24 listopada, pokonali Lens 3:1 w Lidze Mistrzów. Dwie bramki zdobył Antonio Nusa, a jedną dołożył David Raum. W poprzednim ligowym występie drużyna Demichelisa wygrała natomiast z Unionem Berlin 5:1.

W tabeli Bundesligi po dziesięciu rozegranych meczach obu zespołów Freiburg zajmuje trzecie miejsce z 22 punktami i bilansem bramek 21:10. RB Leipzig jest czwarty, ma 21 punktów i bilans 32:14. Obie lokaty gwarantują grę w Lidze Mistrzów, a jednopunktowa różnica pokazuje stawkę bezpośredniego starcia.