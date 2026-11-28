Coventry, Wielka Brytania. 12 października 2026 r. Menedżer Newcastle United Matthias Jaissle podczas meczu Premier League Coventry City z Newcastle United na Coventry Building Society Arena w Coventry w Anglii, 12 października 2026 r. — Lee Keuneke/Every Second Media Credit: Every Second Media/Alamy Live News / Every Second Media, Every Second Media / alamy Na zdjęciu: Coventry, Wielka Brytania. 12 października 2026 r. Menedżer Newcastle United Matthias Jaissle podczas meczu Premier League Coventry City z Newcastle United na Coventry Building Society Arena w Coventry w Anglii, 12 października 2026 r.

Matthias Jaissle chce większej konsekwencji w meczu z Brighton

Newcastle United zremisowało 21 listopada z Arsenalem 2:2, a obie bramki zdobyło po przerwie. Matthias Jaissle podczas piątkowego spotkania z mediami nie ukrywał, że pierwsza połowa wywołała u niego frustrację, natomiast druga dała mu powody do dumy i satysfakcji. Po analizie meczu to właśnie lepsza część występu stała się punktem odniesienia przed wyjazdem do Brighton.

– Teraz chodzi o większą konsekwencję, częstsze pokazywanie takiej gry i mam nadzieję, że uda nam się to przeciwko Brighton – powiedział Jaissle, cytowany przez oficjalną stronę Newcastle United. Szkoleniowiec podkreślił też, że zespół pracuje nad poprawą gry i stwarzaniem większej liczby sytuacji.

W rozmowie z BBC trener zwrócił uwagę na znaczenie otwartych rozmów z zawodnikami o elementach wymagających poprawy. Wyraził też przekonanie, że Newcastle stać na utrzymanie takiego poziomu przez cały mecz, również przeciwko silnym rywalom.

Samo spotkanie z Kanonierami pozostawiło jednak niedosyt. Eberechi Eze otworzył wynik w 33. minucie, a po zmianie stron Harvey Barnes wyrównał w 49. minucie. Malick Thiaw dał Newcastle prowadzenie w 62. minucie, lecz Noni Madueke ustalił rezultat na 2:2 w 78. minucie. Lepsza postawa po przerwie nie wystarczyła więc do zwycięstwa.

– Musimy być świadomi ich mocnych i słabych stron. Zawsze tak podchodzimy do meczów. Chcemy wykorzystać rozpęd z drugiej połowy przeciwko Arsenalowi. Będziemy musieli grać mądrze i w pewnych aspektach dobrze zarządzać meczem – zaznaczył Jaissle przed starciem z Brighton podczas tego samego briefingu.

Rywal doczekał się też pochwał. Jaissle wysoko ocenił jakość Brighton, a w rozmowie z BBC wyraził uznanie dla pracy Fabiana Hürzelera. Jak zaznaczył, zna szkoleniowca od dawna i podziwia jego dokonania nie tylko w Premier League, ale również na wcześniejszych etapach kariery.

Brighton & Hove Albion podejmie Newcastle United w Premier League w niedzielę, 29 listopada. Początek spotkania na American Express Community Stadium w Falmer zaplanowano na godz. 15:05 czasu polskiego.