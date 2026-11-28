Zdjęcie kontekstowe: Rayo Vallecano z Madrytu kontra Valencia CF – LaLiga EA Sports 2026/27 — Angel Martinez / getty Na zdjęciu: Rayo Vallecano z Madrytu kontra Valencia CF – LaLiga EA Sports 2026/27

Valencię i Osasunę dzielą w tabeli trzy punkty. Gospodarze zajmują obecnie 17. miejsce z dorobkiem 12 punktów, a goście są na 13. pozycji i mają 15 oczek. Spotkanie La Ligi sezonu 2026/27 odbędzie się w niedzielę 29 listopada na Estadio Mestalla. Początek zaplanowano na godzinę 14:00 czasu polskiego.

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji po ligowych zwycięstwach. Valencia pokonała 21 listopada na wyjeździe Rayo Vallecano (1:0). Dzień później Osasuna wygrała u siebie z Málagą w takim samym stosunku.

Możliwe jedenastki

Javier Aguirre przed spotkaniem pozostawił otwartą kwestię występu Arnauta Danjumy od pierwszej minuty. – Czuje się dobrze i może grać. Nie wiem, czy jutro wyjdzie w podstawowym składzie, bo jeszcze nie podjąłem decyzji – powiedział trener Valencii na konferencji prasowej. Szkoleniowiec nie zakłada też wspólnego występu José Copete i Justina De Haasa, chyba że pojawią się nieprzewidziane okoliczności.

Według serwisu Jornada Perfecta Aimar Oroz powinien ponownie rozpocząć mecz w wyjściowej jedenastce Osasuny po udanym powrocie do gry po kontuzji. Serwis wskazuje również, że alternatywami dla Kike Barji są Raúl Moro, Lucas Torró i Iker Muñoz.

Możliwe, nieoficjalne jedenastki obu zespołów zakładają ustawienie 4-2-3-1:

Valencia (4-2-3-1): Stole Dimitrievski – Pablo Maffeo, César Tárrega, José Copete, José Gayà – Pepelu, Filip Ugrinić – Luis Rioja, Javier Guerra Moreno, Daniel Raba – Umar Sadiq

Osasuna (4-2-3-1): Sergio Herrera – Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Diego Rico – Jon Moncayola, Moi Gómez – Rubén García, Aimar Oroz, Kike Barja – Ante Budimir

Kto nie zagra w meczu Valencia – Osasuna?

W Valencii nie wystąpią Sergi Canós i Diego López, którzy leczą urazy kolana, a także zmagający się z kontuzją mięśniową Jesús Vázquez. Pod znakiem zapytania pozostaje występ Guido Rodrígueza, który również narzeka na problem mięśniowy.

Osasuna musi sobie radzić bez kontuzjowanych Abela Bretonesa (uraz łydki), Aitora Fernándeza (uraz mięśniowy) i Rocksona Yeboaha (uraz kolana). Alejandro Catena pauzuje z powodu kartek, natomiast niepewny pozostaje udział Asiera Bonela, zmagającego się z urazem pachwiny.