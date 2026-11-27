Racing Santander pokonał Levante 3:1. Wszystkie gole gości po przerwie
W piątkowym meczu La Ligi na Ciutat de València Racing Santander sięgnął po trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Po wygranych 2:1 z Málagą i 3:2 z Realem Sociedad tym razem pokonał Levante, choć do przerwy to gospodarze mieli więcej powodów do radości.
Wynik otworzył w 42. minucie Iván Romero de Ávila Araque. Po podaniu Oriola Reya trafił do siatki i dał Levante prowadzenie 1:0. Do końca pierwszej połowy rezultat już się nie zmienił, więc goście musieli odrabiać straty po zmianie stron.
Na wyrównanie Racing czekał do 66. minuty. André Almeida zaliczył asystę, a Pablo García zdobył bramkę na 1:1.
W 81. minucie goście zadali kolejny cios. Tym razem podawał Íñigo Vicente, a akcję bramką zakończył Yassir Zabiri. Racing po raz pierwszy tego wieczoru objął prowadzenie i był już o krok od przedłużenia zwycięskiej serii.
García postawił kropkę nad i w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Po asyście Jorge Salinasa ponownie wpisał się na listę strzelców, kompletując dublet i ustalając wynik na 3:1 dla zespołu z Santander.
Levante – Racing Santander 1:3 (1:0)
1:0 Iván Romero de Ávila Araque 42′
1:1 Pablo García 66′
1:2 Yassir Zabiri 81′
1:3 Pablo García 90+4′