Zdjęcie kontekstowe: Hiszpania. 22 listopada 2026 r. Yassir Zabiri z Racing de Santander zdobywa bramkę i świętuje podczas meczu LaLiga EA Sports pomiędzy Racing Santander a Real Sociedad, rozegranego na stadionie Campos de Sport de El Sardinero w Kantabrii 22 listopada 2026 r. w Hiszpanii — Agencia LOF/Alamy Live News / LOF Agency, Agencia LOF / alamy Na zdjęciu: Hiszpania. 22 listopada 2026 r. Yassir Zabiri z Racing de Santander zdobywa bramkę i świętuje podczas meczu LaLiga EA Sports pomiędzy Racing Santander a Real Sociedad, rozegranego na stadionie Campos de Sport de El Sardinero w Kantabrii 22 listopada 2026 r. w Hiszpanii

Racing Santander pokonał Levante 3:1. Wszystkie gole gości po przerwie

W piątkowym meczu La Ligi na Ciutat de València Racing Santander sięgnął po trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Po wygranych 2:1 z Málagą i 3:2 z Realem Sociedad tym razem pokonał Levante, choć do przerwy to gospodarze mieli więcej powodów do radości.

Wynik otworzył w 42. minucie Iván Romero de Ávila Araque. Po podaniu Oriola Reya trafił do siatki i dał Levante prowadzenie 1:0. Do końca pierwszej połowy rezultat już się nie zmienił, więc goście musieli odrabiać straty po zmianie stron.

Na wyrównanie Racing czekał do 66. minuty. André Almeida zaliczył asystę, a Pablo García zdobył bramkę na 1:1.

W 81. minucie goście zadali kolejny cios. Tym razem podawał Íñigo Vicente, a akcję bramką zakończył Yassir Zabiri. Racing po raz pierwszy tego wieczoru objął prowadzenie i był już o krok od przedłużenia zwycięskiej serii.

García postawił kropkę nad i w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Po asyście Jorge Salinasa ponownie wpisał się na listę strzelców, kompletując dublet i ustalając wynik na 3:1 dla zespołu z Santander.

Levante – Racing Santander 1:3 (1:0)

1:0 Iván Romero de Ávila Araque 42′

1:1 Pablo García 66′

1:2 Yassir Zabiri 81′

1:3 Pablo García 90+4′