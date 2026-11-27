Zdjęcie kontekstowe: Madryt, Hiszpania. 25 listopada 2026 r. MADRYT, HISZPANIA – 25 LISTOPADA: Pablo Barrios z Atlético Madryt biegnie z piłką podczas meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów UEFA 2026/27 pomiędzy Atlético Madryt a Vikingiem na stadionie Riyadh Air Metropolitano 25 listopada 2026 r. w Madrycie, Hiszpania. — Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / alamy Na zdjęciu: Madryt, Hiszpania. 25 listopada 2026 r. MADRYT, HISZPANIA – 25 LISTOPADA: Pablo Barrios z Atlético Madryt biegnie z piłką podczas meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów UEFA 2026/27 pomiędzy Atlético Madryt a Vikingiem na stadionie Riyadh Air Metropolitano 25 listopada 2026 r. w Madrycie, Hiszpania.

Elche podejmie Atlético Madryt w sobotę, 28 listopada o 18:30 na Estadio Martínez Valero w ramach 14. kolejki La Ligi sezonu 2026/27. Po 13 rozegranych spotkaniach gospodarze zajmują 19. miejsce z 11 punktami. Madrytczycy są na trzeciej pozycji i mają 31 punktów.

Podopieczni Diego Simeone przystąpią do rywalizacji po dwóch zwycięstwach bez straty bramki. Najpierw pokonali Getafe w lidze (3:0), a następnie Viking FK w Lidze Mistrzów (2:0). Z kolei Elche ostatnio zremisowało na wyjeździe z Levante (1:1), tracąc prowadzenie w 88. minucie.

Gospodarze nie będą mogli skorzystać z Thomasa Lemara, który leczy uraz mięśniowy. Jego powrót przewidywany jest na połowę grudnia. Uraz pachwiny ma Rubén Sánchez, którego udział pozostaje niepewny, choć przewidywany termin powrotu również przypada na połowę grudnia. Pod znakiem zapytania stoją też występy Adama Boayara Benaisy z powodu dolegliwości, Yago de Santiago Alonso z urazem kolana oraz Alego Houary’ego z urazem kostki.

W Atlético zabraknie Ademoli Lookmana. Zawodnik leczy kolano i ma wrócić na początku stycznia 2027 roku. Alexander Sørloth ma uraz mięśniowy, a jego udział w sobotnim spotkaniu pozostaje niepewny. Niepewna jest również dostępność Jorge Domíngueza.

Możliwe jedenastki

Comuniate wymienia Abiela Osoria, Grady’ego Dianganę i Martima Neto jako kandydatów do jednego miejsca w środku pola Elche.

Jornada Perfecta we wcześniejszej zapowiedzi wskazywała, że ewentualne duże obciążenie Koke i Johnny’ego Cardoso w rozegranym już meczu Ligi Mistrzów może otworzyć drogę do ligowego składu Mortenowi Hjulmandowi lub Lee Kang-inowi. Serwis wymieniał również Marca Pubilla jako kandydata do gry od początku kosztem Robina Le Normanda. Cristian Romero jest dostępny, ale jego powołanie na spotkanie z Elche nie jest potwierdzone.

Poniższe zestawienia to składy przewidywane, a nie oficjalnie potwierdzone. W przypadku Germána Valery występ pozostaje niepewny ze względu na zgłoszone zawieszenie za żółte kartki.

Elche (4-3-3): Matías Dituro – Buba Sangare, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo – Gonzalo Villar, Martim Neto, Javier Morcillo – Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera (występ niepewny).

Atlético Madryt (4-2-3-1): Jan Oblak – Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Álex Grimaldo – Pablo Barrios, Morten Hjulmand – Giuliano Simeone, Lee Kang-in, Álex Baena – Julián Álvarez.