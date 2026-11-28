Manchester City kontra Fulham – Premier League 2026/27 — Ben Roberts Photo / getty Na zdjęciu: Manchester City kontra Fulham – Premier League 2026/27

Álvaro Arbeloa o przyszłości Calvina Basseya w Fulham

Fulham pracuje nad nowym kontraktem Calvina Basseya. Álvaro Arbeloa poinformował o tym podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z AFC Bournemouth i wyraził nadzieję na szybki podpis obrońcy. W sprawie ewentualnego styczniowego transferu trener nie pozostawił żadnych wątpliwości.

– Oczywiście nie jest na sprzedaż. Nie ma szans, żeby opuścił ten klub w styczniu. Pracujemy nad nowym kontraktem, który, mam nadzieję, podpisze jak najszybciej – powiedział Arbeloa, cytowany przez BBC.

Szkoleniowiec podkreślił, że Bassey jest szczęśliwy w Fulham, i określił go jako jednego z kapitanów oraz liderów zespołu. Zainteresowanie innych klubów uznał za naturalne i korzystne zarówno dla obrońcy, jak i londyńskiej drużyny.

Przy okazji rozmowy o nowej umowie trener pozwolił sobie na żart. – Niedawno podpisał koszulkę dla mojej córki. Powiedziałem mu, że następny podpis złoży pod nowym kontraktem! – opowiadał.

Arbeloa przyznał jednocześnie, że rozumie ambicje zawodników i traktuje ewentualne duże oferty w przyszłości jako część futbolu. Stanowcze wykluczenie odejścia dotyczy stycznia, a rozmowy o nowej umowie Basseya wciąż trwają.

W niedzielę 29 listopada Fulham podejmie AFC Bournemouth w Premier League. Spotkanie na Craven Cottage w Londynie zaplanowano na godzinę 15:05 czasu polskiego.