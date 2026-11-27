Zdjęcie kontekstowe: Sewilla, Hiszpania. 23 listopada 2026 r. Isco Alarcón z Realu Betis podczas meczu La Liga EA Sports pomiędzy Sevillą FC a Realem Betis, rozegranego 21 listopada 2026 r. na stadionie Ramón Sánchez-Pizjuán w Sewilli, Hiszpania. — Antonio Pozo/PRESSINPHOTO) Credit: PRESSINPHOTO SPORTS AGEN... / PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / alamy Na zdjęciu: Sewilla, Hiszpania. 23 listopada 2026 r. Isco Alarcón z Realu Betis podczas meczu La Liga EA Sports pomiędzy Sevillą FC a Realem Betis, rozegranego 21 listopada 2026 r. na stadionie Ramón Sánchez-Pizjuán w Sewilli, Hiszpania.

W sobotę 28 listopada o godzinie 14:00 czasu polskiego na Estadio de La Cartuja w Sewilli zmierzą się czwarta i szesnasta drużyna tabeli La Ligi. Real Betis ma obecnie 27 punktów po 13 spotkaniach, natomiast Rayo Vallecano zgromadziło 12 punktów w 12 meczach.

Gospodarze przystąpią do rywalizacji po wtorkowym zwycięstwie nad Slovanem Bratysława (2:0) w Lidze Mistrzów. Obie bramki zdobył Cucho Hernández. Wcześniej Betis zremisował na wyjeździe z Sevillą (1:1) w lidze. Rayo ma za sobą domową porażkę z Valencią (0:1) z 21 listopada.

W Betisie nie zagra Dani Ceballos, który zmaga się z urazem pleców. Jego powrót do gry przewidywany jest na początek grudnia. Jak podało Estadio Deportivo, pomocnik mimo wznowienia treningów z zespołem został z ostrożności pominięty w kadrze na spotkanie z Rayo.

Mundo Deportivo poinformowało, że Abde Ezzalzouli w piątek trenował już normalnie po czwartkowych zajęciach indywidualnych związanych z uderzeniem otrzymanym w Bratysławie. Poza grupą nadal pracował Giovani Lo Celso. Pomocnik ma uraz kolana, a jego udział w sobotnim meczu pozostaje niepewny.

Goście będą musieli sobie radzić bez Augusto Batalli, który wraca do zdrowia po złamaniu nogi, oraz Óscara Valentína, który leczy uraz kolana. Powrót bramkarza przewidywany jest na początek stycznia 2027 roku, a pomocnika na początek grudnia. Niepewna pozostaje dostępność Luiza Felipe. Pathé Ciss i Sergio Camello są zagrożeni zawieszeniem, co nie oznacza zakazu występu przeciwko Betisowi.

Przewidywane składy na mecz Betis – Rayo Vallecano

Poniższe jedenastki są przewidywane, a nie potwierdzone. Betis może rozpocząć spotkanie w ustawieniu 4-2-3-1, natomiast Rayo w systemie 4-4-2.

Real Betis: Álvaro Valles – Francisco García, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín – Marc Roca, Pablo Fornals – Abde Ezzalzouli, Isco, Antony – Cucho Hernández

Rayo Vallecano: Emil Audero – Adrià Pedrosa, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Andrei Rațiu – Darwin Machís, Unai López, Pathé Ciss, Jorge de Frutos – Isi Palazón, Sergio Camello