Zdjęcie kontekstowe: Romeo Lavia z Chelsea (z lewej) i Noah Sadiki z Sunderlandu walczą o piłkę podczas meczu Premier League na stadionie Stadium of Light w Sunderlandzie. Data wykonania zdjęcia: niedziela, 8 listopada 2026 r. — Owen Humphreys, PA Images / alamy Na zdjęciu: Romeo Lavia z Chelsea (z lewej) i Noah Sadiki z Sunderlandu walczą o piłkę podczas meczu Premier League na stadionie Stadium of Light w Sunderlandzie. Data wykonania zdjęcia: niedziela, 8 listopada 2026 r.

Régis Le Bris o problemach zdrowotnych przed meczem z Tottenhamem

Régis Le Bris przekazał przed niedzielnym spotkaniem z Tottenhamem, że część piłkarzy Sunderlandu może grać mimo wirusa krążącego w drużynie, choć inni znoszą chorobę gorzej.

– Niektórzy z nich mogą grać i radzą sobie naprawdę dobrze, ale niektórzy mają problemy – powiedział Le Bris, cytowany przez BBC Sport.

Omar Alderete zmagał się z kolei z zawrotami głowy. – Został zbadany dziś rano i czuje się dobrze – poinformował trener w piątek, 27 listopada. Le Bris zasugerował, że dolegliwości obrońcy mogły mieć związek z wirusem w zespole.

Według „The Sun” choroba sprawiła, że Dayann Méthalie opuścił czwartkowe spotkanie z Jagiellonią Białystok w Lidze Europy.

Szkoleniowiec odniósł się również do postępów Briana Brobbeya i Granita Xhaki, którzy nadal pozostają niedostępni.

– Już biegają na boisku, co jest dobrą wiadomością, ale nie chcemy przyspieszać tego procesu. Brian i Granit chcą zagrać jak najszybciej – wyjaśnił Le Bris w wypowiedzi przytoczonej przez BBC Sport.

Trener podkreślił też, że priorytetem Sunderlandu pozostaje Premier League. Tłumaczył, że rotacja w europejskich rozgrywkach miała ograniczyć ryzyko kontuzji przed kolejnym ligowym występem.

Sunderland podejmie Tottenham Hotspur na Stadium of Light w niedzielę, 29 listopada. Początek spotkania Premier League zaplanowano na godzinę 15:05 czasu polskiego.