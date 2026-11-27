Real Betis Balompié kontra FC Barcelona – LaLiga EA Sports 2026/27 — Fran Santiago / getty Na zdjęciu: Real Betis Balompié kontra FC Barcelona – LaLiga EA Sports 2026/27

Dani Olmo liczy na możliwości kadrowe Barcelony

Dani Olmo w piątek 27 listopada uczestniczył w otwarciu nowego boiska Fundacji Johana Cruyffa w rodzinnej Terrassie. Pomocnik Barcelony mówił przy tej okazji o obciążeniu terminarzem i sposobie na utrzymanie drużyny w pełnej dyspozycji. Jego zdaniem liczba spotkań nie musi oznaczać rezygnacji z odpoczynku dla poszczególnych zawodników.

– La Liga będzie wymagająca, a meczów jest dużo. Mamy wystarczająco szeroką kadrę, żeby odpoczywać i być w pełnej dyspozycji – powiedział Olmo, cytowany przez dziennik „Sport”.

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Pomocnik mówił też o ambicji ponownego triumfu w lidze. Zwrócił uwagę na trudność tego zadania i podkreślił, że zespół musi starać się popełniać jak najmniej błędów.

Przed Bożym Narodzeniem Barcelona ma zaplanowanych jeszcze sześć spotkań. W La Lidze zmierzy się z Deportivo La Coruña, Atlético Madryt, Celtą Vigo, Málagą i Realem Sociedad, a w Lidze Mistrzów podejmie Manchester City. Starcie z angielskim zespołem przypada przed meczami z Málagą i Realem Sociedad.

Konkretnym sprawdzianem możliwości kadrowych jest zastąpienie Fermína Lópeza. Olmo uznał jego absencję za poważną stratę, ale wskazał, że na tej pozycji mogą wystąpić inni piłkarze, w tym on sam. Zapewnił też, że czuje się bardzo dobrze, jest gotowy do gry i w pełni wyleczony.

– Wygrać wszystko do Bożego Narodzenia, żeby potem móc dobrze odpocząć – tak w wypowiedzi przytoczonej przez agencję EFE określił cel na pozostałe do świąt mecze La Ligi i Ligi Mistrzów. Zaznaczył przy tym, że późniejszy odpoczynek również będzie potrzebny, bo sezon jest bardzo długi.