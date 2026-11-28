Zdjęcie kontekstowe: Igor PAIXAO z Olympique Marsylia podczas meczu Ligue 1 McDonald's pomiędzy Lens a Marsylią na stadionie Stade Félix-Bollaert 8 listopada 2026 roku w Lens we Francji. — Ewen Gavet/Icon Sport / Jose Romano, Icon Sport / alamy Na zdjęciu: Igor PAIXAO z Olympique Marsylia podczas meczu Ligue 1 McDonald's pomiędzy Lens a Marsylią na stadionie Stade Félix-Bollaert 8 listopada 2026 roku w Lens we Francji.

Marseille bez Corneliusa i Emersona. Auxerre także osłabione

Auxerre podejmie Marseille w niedzielę, 29 listopada, o godzinie 15:00 czasu polskiego na Stade de l’Abbé-Deschamps. Przed spotkaniem Ligue 1 obaj trenerzy muszą uwzględnić absencje przy wyborze składu.

Bruno Génésio nie będzie mógł skorzystać z Dereka Corneliusa i Emersona. Pierwszy z nich leczy uraz biodra, a jego powrót przewidywany jest na początek stycznia 2027 roku. Emerson przechodzi natomiast rekonwalescencję po operacji kolana i może wrócić do gry pod koniec grudnia.

W Auxerre nie zagrają Assane Dioussé, Sékou Fofana oraz Danny Namaso. Ten ostatni zmaga się z urazem kostki, a jego powrotu oczekuje się na początku grudnia. Niepewna pozostaje dostępność Lamine’a Sy, o którego problemach zdrowotnych mówił przed meczem Will Still.

– Lamine zerwał łąkotkę i przez dłuższy czas nie będzie mógł grać – powiedział trener Auxerre, cytowany przez Get French Football News. Still przedstawił dwa skrajne scenariusze: co najmniej sześć tygodni przerwy w najlepszym przypadku, a nawet sześć miesięcy w najgorszym. Dokładny czas absencji nie został jeszcze potwierdzony. Sy zanotował w sezonie 2026/27 jedenaście występów w Ligue 1.

Szkoleniowiec gospodarzy z uznaniem wypowiedział się także o Génésio i jego drużynie.

– Marseille ma trenera na bardzo, bardzo wysokim poziomie i zawodników europejskiej klasy. Nie możemy się doczekać pełnego stadionu i wymagającego przeciwnika – powiedział Still na konferencji prasowej.

Marseille przystępuje do meczu wyjazdowego po czwartkowym zwycięstwie 1:0 nad Lewskim Sofia w Lidze Europy, które zapewnił Amine Gouiri. W poprzednim spotkaniu ligowym zespół Génésio przegrał jednak z Le Mans 2:3. Auxerre ostatnio zremisowało na wyjeździe z Monaco 1:1.