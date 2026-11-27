Zdjęcie kontekstowe: Alejandro Berenguer Remiro z Athleticu podczas meczu LaLiga EA Sports pomiędzy Athletic Bilbao a RCD Espanyol, rozegranego na stadionie San Mamés w Bilbao 20 listopada 2026 roku w Hiszpanii — Agencia LOF/Alamy Live News / LOF Agency, Agencia LOF / alamy Na zdjęciu: Alejandro Berenguer Remiro z Athleticu podczas meczu LaLiga EA Sports pomiędzy Athletic Bilbao a RCD Espanyol, rozegranego na stadionie San Mamés w Bilbao 20 listopada 2026 roku w Hiszpanii

Przewidywane składy na mecz Málaga – Athletic Bilbao

Málaga podejmie Athletic Bilbao w sobotę, 28 listopada, na stadionie La Rosaleda. Początek spotkania La Ligi zaplanowano na godzinę 16:15 czasu polskiego. W aktualnej tabeli gospodarze zajmują 20. miejsce z pięcioma punktami po 13 meczach. Goście plasują się na ósmej pozycji i mają 16 punktów po 12 spotkaniach.

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji po ligowych porażkach 0:1. Málaga 22 listopada przegrała na wyjeździe z Osasuną, natomiast Athletic 20 listopada uległ u siebie Espanyolowi. Dla gospodarzy sobotni mecz będzie kolejną szansą na pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie.

Juan Funes na konferencji prasowej 27 listopada apelował o koncentrację na najbliższym rywalu mimo odejścia dyrektora sportowego Lorena Juarrosa. – Musimy skupić się na Athleticu – mówił trener Málagi, którego wypowiedzi przytoczył serwis FutbolFantasy. – Musimy wygrywać mecze – podkreślał. Szkoleniowiec opisywał gości jako zespół intensywnie pressujący, wysoko ustawiający obronę, szybki na skrzydłach i często dośrodkowujący.

W Athleticu Yeray Álvarez i Álex Berenguer wrócili do treningów grupowych po kilku dniach pracy w ograniczonym wymiarze. Sam powrót do zajęć z drużyną nie przesądza jednak o występie ani miejscu w wyjściowej jedenastce.

Możliwe składy na mecz Málaga – Athletic Bilbao nie są jeszcze potwierdzone:

Málaga (4-4-2): Alfonso Herrero – Adam Aznou, Ángel Recio, Diego Murillo, Carlos Puga – Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Ramón Enríquez, David Larrubia – Adrián Niño, Pablo Martínez.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón – Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Aitor Paredes, Hugo Rincón – Peio Urtasan, Iñigo Ruiz de Galarreta – Nico Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer – Iñaki Williams.

Kto nie zagra w meczu Málaga – Athletic Bilbao?

W Máladze nie zagrają Fernando Calero i Rafael „Rafita”. Obaj leczą urazy mięśnia dwugłowego uda. Powrót Calero jest przewidywany na połowę grudnia, a Rafity – na początek tego miesiąca. Pod znakiem zapytania stoi występ Aaróna Ochoi, który zmaga się z problemem z łąkotką. Niepewna pozostaje także dostępność Julena Lobete, leczącego uraz więzadła krzyżowego.

Goście będą musieli poradzić sobie bez Unaia Egiluza, Maroana Sannadiego i Daniego Viviana. Egiluz przechodzi rehabilitację po urazie więzadła krzyżowego, a jego powrót jest przewidywany na połowę stycznia 2027 roku. Sannadi z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda ma wrócić na początku grudnia, natomiast Vivian, zmagający się z urazem łydki, w połowie grudnia. Niepewny pozostaje występ Gorki Guruzety, który również leczy więzadło krzyżowe.