Europejskie potęgi chcą reprezentanta Polski! W grze nawet Manchester City

Oskar Pietuszewski znalazł się na celowniku największych klubów Europy. Reprezentant Polski przyciąga uwagę gigantów z Anglii, Niemiec i Hiszpanii, a jeden z nich przeszedł już do konkretnych działań.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Giganci obserwują reprezentanta Polski

Oskar Pietuszewski jest jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych piłkarzy na europejskim rynku. Według informacji Fussballdaten.de zainteresowanie reprezentantem Polski wykazują Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle United, Bayern Monachium oraz Atletico Madryt.

FC Porto nie zamierza jednak ułatwiać potencjalnego transferu. Portugalczycy traktują młodego pomocnika jako ważny element projektu i odsyłają zainteresowane kluby do klauzuli wykupu, która ma przekraczać 60 milionów euro.

Borussia Dortmund zrobiła już pierwszy krok

Najbardziej konkretna wydaje się obecnie Borussia Dortmund. Według źródła niemiecki klub skontaktował się już z otoczeniem Pietuszewskiego, aby poznać jego plany oraz oczekiwania dotyczące dalszego rozwoju kariery.

Borussia od dłuższego czasu monitoruje postępy Polaka i wysoko ocenia jego umiejętności. Klub miał również przedstawić zawodnikowi plan rozwoju. Niemcy wskazali wcześniejsze przykłady piłkarzy, którzy właśnie w Dortmundzie wykonali znaczący krok w karierze.

Problemem pozostają jednak finanse. Według doniesień Borussia nie zamierza aktywować klauzuli wykupu i przygotowuje ofertę opiewającą na około 35 milionów euro plus bonusy. Jeśli FC Porto nie zmieni swojego stanowiska, niemiecki klub może spróbować przekonać Portugalczyków dodatkowymi zapisami, między innymi udziałem w kwocie przyszłego transferu reprezentanta Polski.