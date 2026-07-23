Michael Olise w najbliższych tygodniach wyprowadzi się z dotychczasowego domu w Monachium. Informacja błyskawicznie wywołała spekulacje dotyczące jego przyszłości i możliwego transferu do Realu Madryt.

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real Madryt uważnie obserwuje Olise

Michael Olise ma za sobą znakomity mundial w barwach reprezentacji Francji, czym ponownie zwrócił na siebie uwagę Realu Madryt. Według medialnych doniesień Królewscy nadal interesują się skrzydłowym Bayernu Monachium i widzieliby go u boku Kyliana Mbappe.

Jednocześnie Bayern nie zamierza rozważać sprzedaży 24-latka. Władze mistrza Niemiec traktują Francuza jako jednego z najważniejszych zawodników projektu i nie planują negocjacji w sprawie jego odejścia.

Przeprowadzka nie oznacza transferu

Jak informuje Bild, Olise rzeczywiście opuści swój dom w monachijskiej dzielnicy Grünwald pod koniec sierpnia. Luksusowa posiadłość, wyposażona między innymi w siłownię, salę kinową, saunę, jacuzzi i basen, od dwóch lat była wynajmowana przez piłkarza.

Powód przeprowadzki jest jednak zupełnie inny niż spekulacje transferowe. Nieruchomość należy do byłego obrońcy Bayernu, Jerome’a Boatenga, który zdecydował się wystawić ją na sprzedaż. Według niemieckiego dziennika dom wzbudził duże zainteresowanie kupców, dlatego Olise będzie musiał znaleźć nowe miejsce do zamieszkania.

Na ten moment nic nie wskazuje więc na to, aby przeprowadzka była związana z transferem do Realu Madryt. Wręcz przeciwnie. Wszystkie sygnały sugerują, że Bayern nadal zamierza zatrzymać jednego ze swoich największych gwiazdorów, mimo utrzymującego się zainteresowania ze strony hiszpańskiego giganta.