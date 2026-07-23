FC Barcelona dopina kolejne transfery. Kluczowy moment

FC Barcelona wchodzi w decydującą fazę letniego okna transferowego. Do stolicy Katalonii przyleciał znany agent Jorge Mendes, a jego wizyta może przyspieszyć kilka ważnych operacji kadrowych.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona i Mendes omawiają transfery

Jak informuje „SPORT”, Jorge Mendes pojawił się w Barcelonie w środowy wieczór i niemal od razu spotkał się z dyrektorem sportowym Deco oraz doradcą Joana Laporty, Alejandro Echevarrią. W rozmowach ma uczestniczyć również sam prezydent klubu, a głównym celem jest omówienie najważniejszych spraw związanych z letnim oknem transferowym.

Jednym z powodów wizyty portugalskiego agenta jest oficjalna prezentacja Karima Adeyemiego. Niemiecki skrzydłowy trafił do Barcelony za 22 miliony euro plus 7 milionów w bonusach. Transfer został przeprowadzony bez większego rozgłosu i zaskoczył wielu obserwatorów, zwłaszcza że wcześniej do zespołu dołączył już Anthony Gordon.

Na tym jednak lista tematów się nie kończy. Barcelona jest gotowa rozmawiać o przyszłości Marca Casado, choć ewentualne odejście pomocnika będzie możliwe tylko za jego zgodą. Trwają również działania związane z pozyskaniem Joao Cancelo. Portugalczyk pracuje nad rozwiązaniem kontraktu z Al Hilal, co ma otworzyć drogę do definitywnego transferu na Camp Nou.

Mendes pozostaje jedną z najważniejszych postaci podczas letnich działań Barcelony. Reprezentuje interesy kilku zawodników związanych z klubem i utrzymuje bardzo dobre relacje z jego władzami. W najbliższych dniach w stolicy Katalonii mogą zapaść decyzje, które będą miały duży wpływ na kształt kadry przed rozpoczęciem nowego sezonu.