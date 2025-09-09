Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Andreas Christensen (Rayo Vallecano - FC Barcelona)

Barcelona pewna. Christensen już wie

Z którymi piłkarzami Barcelona pożegna się przyszłego lata? Wraz z zakończeniem sezonu wygasają kontrakty takich zawodników, jak Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Eric Garcia i Andreas Christensen. Wszystko wskazuje na to, że Holender i Hiszpan pozostaną w stolicy Katalonii. Natomiast sytuacja Polaka i Duńczyka do tej pory nie była jasna. Jednak jak twierdzi Diario AS, przyszłość obrońcy właśnie się wyjaśniła.

Christensen jest związany z Blaugraną umową ważną do 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, że w styczniu będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą. Niewykluczone, że 29-latek skorzysta z takiej opcji, ale w tej chwili brakuje informacji na ten temat. Natomiast pewne ma być to, że reprezentant Danii wypełni kontrakt i nie odejdzie już w zimie.

Diario AS przekonuje, że były piłkarz Chelsea po zakończeniu rozgrywek odejdzie z ekipy z Hansiego Flicka. Deco nie zamierza przedłużać współpracy z defensorem i ten pożegna się z Barcą jako wolny zawodnik. Blaugrana ma wątpliwości co do stanu zdrowia wychowanka Broendbyi dlatego nie chce wiązać z nim przyszłości.