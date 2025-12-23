Były pomocnik Barcelony zakończył karierę

Rafinha oficjalnie ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery w wieku 32 lat. Były zawodnik FC Barcelony od kilku miesięcy był bez klubu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gerard Pique, Rafinha i inni zawodnicy Barcelony

Rafinha zakończył przygodę z piłką

Rafinha poinformował o swojej decyzji zakończenia kariery za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnim klubem Brazylijczyka był katarski Al-Arabi SC, gdzie spędził dwa sezony po odejściu z Paris Saint-Germain. Po zakończeniu przygody na Bliskim Wschodzie pozostawał bez zespołu, dlatego postanowił definitywnie zamknąć ten rozdział w swoim życiu.

Wychowanek La Masii zadebiutował w pierwszej drużynie Barcelony w 2011 roku. To właśnie z tym zespołem sięgnął po historyczną potrójną koronę w sezonie 2014/2015. W barwach Blaugrany wystąpił w 90 spotkaniach, strzelając dwanaście goli i notując osiem asyst. W międzyczasie był wypożyczany do Celty Vigo oraz Interu Mediolan.

Thank you for your football and for defending our colors with pride and commitment, @Rafinha 💙❤️ pic.twitter.com/LunrNv7rL8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 22, 2025

W przeciwieństwie do swojego brata Thiago Alcantary, który zakończył karierę w 2024 roku, Rafinha często zmagał się z poważnymi kontuzjami. Te urazy mocno zahamowały jego rozwój i sprawiły, że trudno było mu na stałe przebić się w katalońskiej drużynie. W 2020 roku definitywnie opuścił klub, podpisując kontrakt z PSG.

Wystąpił tam w 39 spotkaniach, a następnie został wypożyczony do Realu Sociedad, ale przygoda ta trwała jedynie pół roku. Pomocnik nie był w stanie wrócić do formy, dlatego później zdecydował się na wyjazd poza Europę. Na koniec swojej kariery wybrał ligę katarską, gdzie mógł grać regularniej i w spokojniejszych warunkach.

