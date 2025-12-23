Lewandowski dostał kolejną ofertę. Zdecydował, gdzie chce grać

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski będzie czekał do samego końca. Chce zostać w Barcelonie

Robert Lewandowski ma kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2026 roku. Obecnie nic nie jest jeszcze przesądzone. Polski napastnik chciałby zostać w klubie na kolejny sezon, jednak zdaje sobie sprawę, że wszystko zależy od jego formy na dalszym etapie sezonu.

W ostatnim czasie pojawiło się zainteresowanie klubów z MLS. Wcześniej były doniesienia o Chicago Fire, a teraz do gry weszło także Orlando City, które może zaoferować wysoki kontrakt. Dużo mówi się także o AC Milanie, gdzie mógłby dzielić szatnię z Luką Modriciem.

Lewandowski jest otwarty na każdą opcję, jednak jasno daje do zrozumienia, że najpierw chce poczekać na decyzję Blaugrany. Ostateczne rozstrzygnięcie ma zapaść dopiero po zakończeniu bieżących rozgrywek. Kapitan reprezentacji Polski zamierza czekać do samego końca, ponieważ jego priorytetem jest dalsza gra na Camp Nou.

W związku z tym były piłkarz Bayernu Monachium jest gotów obniżyć pensję i zaakceptować nawet rolę rezerwowego. Natomiast władze Dumy Katalonii nie podjęły jeszcze decyzji, ponieważ myślą oni o przebudowie linii ataku. Ostatecznie wszystko zależeć będzie od przebiegu sezonu i sytuacji finansowej klubu.

