Thiago Alcanatara podjął decyzję w sprawie kariery

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Alcanatara

Thiago Alcantara zakończył karierę

Thiago Alcanatara w wieku 33 -latek zakomunikował oficjalnie, że kończy piłkarską karierę. 46-krotny reprezentant Hiszpanii poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem platformy X.

“Zawsze będę gotowy oddać to, co mi dano i jestem wdzięczny za poświęcony czas. Dziękuję piłce nożnej oraz wszystkim, którzy mi towarzyszyli i sprawili, że po drodze stałem się lepszym graczem i osobą. Do zobaczenia wkrótce” – napisał Thiago Alcantara na jednym ze swoich profili w mediach społecznościowych.

Były pomocnik w trakcie kariery wygrał między innymi cztery razy mistrzem Hiszpanii, siedem razy triumfował w mistrzostwach Bundesligi, a także zaliczył po jednym zwycięstwie w Lidze Mistrzów z udziałem FC Barcelony i Bayernu Monachium. Ogólnie ma na swoim koncie 31 różnych tytułów.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Thiago Alcantara to wychowanek FC Barcelony, który w ekipie z Camp Nou był w latach 2006-2013. Z kolei latem 2013 roku trafił do Bayernu Monachium za 25 milionów euro. Tymczasem we wrześniu 2020 za ponad 20 milionów euro zasilił Liverpool, którego barwy reprezentował do końca sezonu 2023/2024. W poprzedniej kampanii wystąpił w jednym meczu, spędzając na boisku zaledwie pięć minut. Zawodnik z gry wykluczyły kontuzje biodra czy mięśnia, z którymi zmagała się w ostatnich miesiącach.

Czytaj więcej: Joao Cancelo może zakotwiczyć u jednego z gigantów Serie A