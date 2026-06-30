Chelsea zainteresowana gwiazdą Barcelony. Alonso ma nowy cel transferowy

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Pau Cubarsi na radarze Chelsea

Chelsea jakiś czas temu zatrudniła Xabiego Alonso na stanowisku trenera, wierząc, że hiszpański szkoleniowiec pomoże drużynie The Blues wrócić na właściwe tory po rozczarowującym sezonie. Były opiekun Realu Madryt zamierza zbudować zespół Niebieskich zgodnie ze swoją filozofią, dlatego pracuje już nad sprowadzeniem zawodników, którzy podniosą jakość kadry. Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie formacji defensywnej.

Środek obrony uchodzi obecnie za jedną z pozycji wymagających największych zmian na Stamford Bridge. Jak informuje kataloński serwis „ElNacional.cat”, Chelsea zainteresowała się Pau Cubarsim. Xabi Alonso jest wielkim zwolennikiem talentu młodego stopera i chętnie widziałby go w zachodnim Londynie.

Co więcej, angielski klub miał już złożyć pierwszą ofertę opiewającą na 80 milionów euro, aczkolwiek FC Barcelona odrzuciła propozycję. Niewykluczone jednak, że gigant Premier League wróci z kolejną ofertą, choć klauzula odstępnego zdolnego Hiszpana wynosi aż 500 milionów euro.

Pau Cubarsi, na którego pozyskanie chrapkę ma również PSG, jest wychowankiem Girony, a do akademii La Masia trafił w 2018 roku. W styczniu 2024 roku zadebiutował w pierwszym zespole Barcelony, dla którego rozegrał już 128 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst. Piętnastokrotny reprezentant Hiszpanii sięgnął z ekipą Dumy Katalonii po dwa mistrzostwa kraju, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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