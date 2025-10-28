Bellingham ryzykuje karę po El Clasico. Gest Anglika wywołał burzę

09:32, 28. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Jude Bellingham znalazł się w centrum kontrowersji po El Clasico. Według "Sportu" Real Madryt i La Liga mogą rozważać nałożenie kary na Anglika za gest po zdobyciu bramki.

Jude Bellingham
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Bellingham powtórzył gest, za który był już karany przez UEFA

Jude Bellingham po raz kolejny okazał się kluczowy dla Realu Madryt. Pomocnik asystował przy bramce Kyliana Mbappe, a następnie sam ustalił wynik niedzielnego hitu z FC Barceloną. Jednak to nie jego świetna forma, lecz zachowanie po golu przyciągnęło największą uwagę mediów.

Jak informuje „Sport”, kamery uchwyciły, jak Bellingham po zdobyciu bramki wykonał w stronę trybun gest w okolice krocza, po czym uniósł głowę z wyzywającym wyrazem twarzy. Ten sam gest, który w przeszłości kosztował go karę ze strony UEFA podczas Euro 2024, może teraz ponownie sprowadzić na niego problemy. Wówczas Anglik został ukarany grzywną w wysokości 25 tysięcy funtów oraz zawieszeniem.

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal
Barcelona ma plan na Yamala. Gwiazdor może być niezadowolony
Hansi Flick
Flick ujawnił plan odbudowy formy FC Barcelony
Lamine Yamal
„Kim jest Carvajal, żeby pouczać Yamala?”

Tym razem sprawą może zająć się La Liga, która ma prawo nałożyć karę finansową za „prowokacyjne zachowanie” w trakcie meczu. Jak podaje „Sport”, decyzja nie została jeszcze podjęta, ale incydent został odnotowany w raporcie delegata spotkania.

Na napiętą atmosferę wokół El Clasico wpłynęły również wydarzenia z końcówki meczu. Czerwona kartka dla Pedriego wywołała przepychanki i ostre wymiany zdań między zawodnikami obu drużyn. Gest Bellinghama jest zatem jednym z wielu czynników zapalnych, który trafił na pierwsze strony hiszpańskich gazet. Na razie nie wiadomo, czy piłkarz zostanie ukarany, czy skończy się jedynie na ostrzeżeniu.

Zobacz również: Były prezes Realu: To było niedopuszczalne. Teraz Vinicius musi to zrobić! [NASZ WYWIAD]