Liverpool będzie mógł wykupić Ronalda Araujo. Ujawniono kwotę

Ronald Araujo zostanie wypożyczony z Barcelony do Liverpoolu. Jak podaje Fernando Polo z gazety Mundo Deportivo, w umowie znajdzie się opcja wykupu opiewająca na 55 milionów euro.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Barcelona może zarobić 55 mln euro na Ronaldzie Araujo

W nocy z piątku na sobotę gruchnęła sensacyjna informacja o przeprowadzce Ronalda Araujo do Liverpoolu. Angielski klub uzgodnił z Barceloną warunki rocznego wypożyczenia 27-letniego stopera, przejmując całe wynagrodzenie piłkarza. Opisywana transakcja może okazać się korzystna dla wszystkich stron, ponieważ zawodnik otrzyma szansę na regularną grę w Premier League.

Jak poinformował Fernando Polo z gazety „Mundo Deportivo”, w umowie znajdzie się opcja wykupu opiewająca na 55 milionów euro. Tym samym Liverpool będzie mógł sprowadzić Urugwajczyka na zasadzie transferu definitywnego po zakończeniu obecnego sezonu. Jeśli Araujo zaprezentuje wysoką formę w barwach ekipy The Reds, to być może zapracuje na stałe przenosiny na Anfield Road.

Etatowy reprezentant Urugwaju trafił do La Masii w 2018 roku, a dwa lata później zadebiutował w pierwszym zespole Barcelony. Środkowy obrońca w poprzednim sezonie La Ligi rozegrał 24 mecze i zdobył 3 bramki. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 25-30 milionów euro. Dzięki swojej sile, szybkości oraz agresywnemu stylowi gry Araujo może dobrze odnaleźć się w Liverpoolu.