Simeone wypowiedział się o sytuacji Alvareza. Jasny przekaz

14:08, 8. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Cadena SER

Julian Alvarez najprawdopodobniej będzie kontynuował karierę w Atletico Madryt. Diego Simeone w rozmowie ze stacją radiową Cadena SER zasugerował pozostanie argentyńskiego napastnika.

Julian Alvarez
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Diego Simeone zabrał głos w sprawie Juliana Alvareza

Julian Alvarez od dawna jest łączony z przeprowadzką do Barcelony. Napastnik Atletico Madryt znajduje się na szczycie listy kandydatów do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w drużynie Dumy Katalonii. Przyszłość Argentyńczyka wciąż pozostaje więc przedmiotem spekulacji. Póki co rozmowy w sprawie tego transferu stoją jednak w martwym punkcie i niewiele wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec zmianie.

Na temat dalszych losów Alvareza głos zabrał Diego Simeone, który zasugerował pozostanie piłkarza w zespole Los Rojiblancos. – Klub podjął decyzję, którą Miguel Angel Gil Marin bardzo dobrze wyjaśnił – przyznał słynny argentyński szkoleniowiec. Chodzi o deklarację dyrektora generalnego Atletico zakładającą, że snajper nie jest na sprzedaż.

Z perspektywy sportowej jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takiego zawodnika jak Julian i pomożemy mu dalej się rozwijać oraz poprawiać swoje umiejętności – dodał Simeone, cytowany przez stację radiową „Cadena SER”.

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Alvarez trafił do Madrytu latem 2024 roku po znakomitym okresie spędzonym w Manchesterze City. Warto dodać, że środkowy napastnik wraz z reprezentacją Argentyny sięgnął po mistrzostwo świata w 2022 roku. Dotychczas w barwach drużyny Los Rojiblancos rozegrał 106 spotkań, zdobył 49 bramek oraz zanotował 17 asyst, potwierdzając swoją klasę na najwyższym poziomie.