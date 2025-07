Barcelona zaniepokojona wydarzeniem, które planuje Lamine Yamal

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona ostrzega Yamala przed brakiem profesjonalizmu

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jedna z największych gwiazd współczesnego futbolu. Według wielu ekspertów ten 17-latek może w przyszłości dorównać najlepszym graczom ostatnich dekad, a więc Leo Messiemu oraz Cristiano Ronaldo. Porównań do tego pierwszego jest wiele, a wkrótce będzie jeszcze więcej, bowiem Yamal przejmie jego numer na koszulce.

Poza tym wkrótce odbędzie się także wielka impreza z okazji 18-stych urodzin Lamine Yamala, która odbyć ma się 13 lipca. Gwiazdor zaplanował ten szczególny moment w bardzo widowiskowy sposób, o czym informuje „COPE”. Na spotkaniu nie zabraknie wielu VIP-ów ze świata sportu oraz muzyki, ale obowiązywać będzie zakaz używania telefonów.

Obwy co do tego wydarzenia ma Barcelona, która w ostatnim czasie ostrzegała Yamala przed zbyt wystawnym życiem i – najogólniej mówiąc – brakiem profesjonalizmu i skoncentrowania na przygotowaniach do sezonu. Wszystko przez fakt, że Hansi Flick nie toleruje braku stuprocentowego profesjonalizmu. Barcelona jest więc zaniepokojona wielką imprezą Yamala, która się szykuje

Lamine Yamal w minionym sezonie rozegrał łącznie 55 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich 18 goli oraz zanotował 25 asyst. 17-letni skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 200 milionów euro. Wiek pełnoletniości osiągnie on 13 lipca tego roku.

