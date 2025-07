Barcelona dostała niespodziewaną ofertę! Flick nawet się nie wahał

Barcelona otrzymała sensacyjną ofertę. Ademola Lookman zaoferował się zespołowi, a Hansi Flick szybko zdecydował, że skrzydłowy nadaje się do gry i zlecił jego pozyskanie, o czym informuje "El Nacional".

Ademola Lookman zaoferował się Barcelonie

Barcelona cały czas poszukuje nowego skrzydłowego. Władze Dumy Katalonii muszą się bowiem pośpieszyć po tym, jak na ostatniej prostej wystawił je Nico Williams. Hiszpan zdecydował się podpisać długoletni kontrakt z zespołem Athelticu Bilbao, choć był już o krok Blaugrany.

Teraz więc trwają intensywne poszukiwania jego następcy i być może właśnie się udało. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Ademola Lookman zaoferował się Barcelonie, a Hansi Flick tę ofertę przyjął. Nigeryjski skrzydłowy w ostatnim czasie robi furorę w Serie A i ma spore doświadczenie, bowiem występował także w Premier League. To wszystko skłania szkoleniowca do tego, żeby dokonać transferu Lookmana, szczególe, że ma on kosztować tylko 40 milionów euro.

Ademola Lookman w minionym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował siedem asyst. W sumie poza Atalantą Bergamo na koncie ma on występy dla Evertonu, Fulham, Leicester czy RB Lipsk. 27-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 60 milionów euro.

