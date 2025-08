Barcelona zagra w USA? Laporta rzuca światło na plany La Liga

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta o Yamalu, Rashfordzie i Realu

Joan Laporta przebywa z zespołem Barcelony na tournee przedsezonowym. W rozmowie z „CNN Sports” prezydent klubu nie szczędził pochwał wobec Lamine’a Yamala. Młody zawodnik La Masii zachwyca nie tylko umiejętnościami, ale też profesjonalizmem. – Lamine Yamal to Lamine Yamal, Leo Messi to Leo Messi – powiedział Laporta, unikając bezpośrednich porównań. Dodał jednak: – Uważam, że na swojej pozycji Lamine jest dziś najlepszy na świecie.

Szef Blaugrany podkreślił, że 18-latek to piłkarski geniusz. Chwalił jego pracowitość i świadomość, że kluczem do sukcesu są trening, dyscyplina i radość z gry. – On wie, że musi być w formie, słuchać trenera i czuć przyjemność z futbolu – zaznaczył.

Laporta odniósł się także do najnowszego transferu, czyli Marcusa Rashforda. Według jego słów, Anglik sam naciskał na przejście do Barcelony. – Zrobił wszystko, by do nas dołączyć. Rozmawiał z agentem, z Manchesterem United, a przede wszystkim bardzo chciał grać dla Barcelony – przyznał prezydent klubu.

Nie zabrakło także odniesienia do Realu Madryt, który tego lata wymienił trenera i dokonał kilku głośnych wzmocnień. Laporta stwierdził: – Uważam, że w zeszłym sezonie byliśmy lepszym zespołem. Ale Real zawsze będzie naszym rywalem.

W wywiadzie pojawił się też temat rozgrywania oficjalnego meczu La Liga w USA. – Jesteśmy zaszczyceni, że moglibyśmy być częścią takiego wydarzenia. W USA mamy wielu fanów i czujemy się tam kochani – powiedział Laporta. Dodał, że klub jest otwarty na współpracę z La Ligą w tym zakresie.

Na zakończenie rozmowy Laporta skrytykował przeładowany kalendarz rozgrywek. Jego zdaniem liczba meczów przekracza granice ludzkiej wytrzymałości. – Musimy inwestować w szerszą kadrę, ale pamiętajmy, że zawodnicy to także ludzie. Potrzebują odpoczynku i czasu dla siebie – podsumował.

Zobacz również: Vlahović blokuje ruchy transferowe kolejnego klubu!