Barcelona wygrywa na Camp Nou. Kontuzja Yamala [WIDEO]

23:47, 22. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
FC Barcelona odniosła skromne zwycięstwo nad Celtą Vigo (1:0) w 33. kolejce La Liga. Kontuzji w pierwszej połowie nabawił się Lamine Yamal. Cały mecz na ławce rezerwowych spędził Robert Lewandowski.

Lamine Yamal kontuzjowany

FC Barcelona zmierzyła się w środowy wieczór z Celtą Vigo w ramach 33. kolejki La Liga. Duma Katalonii po odpadnięciu z Ligi Mistrzów koncentruje się już wyłącznie na walce o mistrzostwo Hiszpanii. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka chciała również odpowiedzieć na wtorkowe zwycięstwo Realu Madryt nad Deportivo Alaves (2:1). Obecnie przewaga Blaugrany nad odwiecznym rywalem wynosi sześć punktów.

Szkoleniowiec Katalończyków zdecydował się na kilka zmian w składzie. Spotkanie na ławce rezerwowych rozpocznie Robert Lewandowski. Już w 23. minucie Flick musiał dokonać pierwszej roszady. Kontuzjowanego Joao Cancelo zastąpił Alejandro Balde.

W 40. minucie rzut karny na bramkę zamienił Lamine Yamal, ale skrzydłowy nabawił się urazu. Jeszcze przed przerwą jeden z kibiców doznał zawału serca i potrzebna była dłuższa przerwa w grze.

W 55. minucie chwilę z gola cieszył się Ferran Torres, jednak hiszpański snajper był na pozycji spalonej. Barcelona dowiozła zwycięstwo do końca i umocniła się na fotelu lidera. W najbliższą sobotę (25 kwietnia, godz. 16:15) zmierzy się na wyjeździe z Getafe.

FC Barcelona – Celta Vigo 1:0 (1:0)

1:0 Lamine Yamal 40′ (k)

