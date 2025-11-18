Barcelona wraca na Camp Nou. Dla dziewięciu zawodników to debiut

FC Barcelona szykuje się do długo wyczekiwanego powrotu na Spotify Camp Nou. Według hiszpańskich doniesień aż dziewięciu zawodników z obecnej kadry nigdy wcześniej nie wystąpiło na tym stadionie w oficjalnym meczu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

FC Barcelona znów zagra na Camp Nou. Debiuty aż dziewięciu graczy

FC Barcelona wraca na Camp Nou po ponad dwóch latach nieobecności. Zespół opuścił stadion w trakcie pierwszego etapu przebudowy i od tamtej pory rozgrywał mecze na Montujic. Teraz piłkarze ponownie wyjdą na słynne boisko w starciu z Athletikiem Bilbao. Dla wielu zawodników będzie to chwila pełna emocji. Nigdy wcześniej nie mieli okazji zagrać tu w barwach Blaugrany.

Lista debiutantów jest imponująca. Tworzą ją Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joan Garcia, Marc Bernal, Roony Bardghji oraz Pedro Fernandez. Każdy z nich po raz pierwszy postawi stopę na murawie Camp Nou w oficjalnym meczu ligowym. Dla młodszych graczy będzie to spełnienie marzeń. Dla bardziej doświadczonych długo odkładany moment.

Symboliczne znaczenie tego wydarzenia podkreśla sam powrót Blaugrany po ponad dwóch latach od ostatniego ligowego spotkania na tym stadionie, rozegranego przeciwko Mallorce w maju 2023 roku.

W kadrze znajdują się też gracze, którzy Camp Nou dobrze znają, ale wyłącznie jako rywale. Marcus Rashford i Wojciech Szczesny występowali tu w przeszłości, jednak nigdy nie bronili barw Blaugrany. Teraz zrobią to po raz pierwszy.

Wśród debiutantów wyjątkowo ciekawy jest przypadek Marca Casado. Zawodnik zadebiutował w pierwszej drużynie Barcelony jeszcze wtedy, gdy klub grał na Camp Nou. Mimo to nigdy nie wszedł tu na murawę jako piłkarz gospodarzy. Jego jedynym kontaktem z boiskiem było rozgrzewanie się przy linii bocznej bez choćby minuty w oficjalnym meczu. Teraz wreszcie będzie mógł poczuć atmosferę stadionu.

