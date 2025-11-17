Barcelona ogłosiła ws. Camp Nou! Wszyscy na to czekali

FC Barcelona w końcu doczekała się powrotu na swój stadion. Starcie z Athletic Bilbao odbędzie się już na odnowionym Spotify Camp Nou.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona wraca na Camp Nou

Potwierdziły się ostatnie doniesienia i Barcelona po ponad dwóch latach wraca na Spotify Camp Nou. Przez ten czas klub grał na Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuic. Wydawało się, że na legendarny stadion uda się wrócić już przed rozpoczęciem sezonu na Puchar Gampera. Póżniej była mowa o ligowym spotkaniu z Valencią we wrześniu. Jednak prace trwały na tyle długo, że powrót był kilkukrotnie przesuwany. Teraz wygląda na to, że Blaugrana uporała się z problemami.

Barcelona już oficjalnie otrzymała pozwolenie od Rady Miasta oraz La Liga na rozegranie ligowego spotkania z Athletic Bilbao na Camp Nou. Mecz ten odbędzie się w najbliższą sobotę 22 listopada o godzinie 16:15.

Duma Katalonii otrzymała licencję 1B, co oznacza, że na obiekcie zasiądzie nieco ponad 45 000 widzów. Dzięki temu Blaugrana może skupić się na kolejnym etapie prac. Teraz będą trwały prace nad północną częścią stadionu, a po ich zakończeniu klub liczy na otrzymanie kolejnej licencji 1C. Docelowo po zakończeniu całego remontu obiekt będzie mógł pomieścić 105 000 osób.

We’ve dreamed about the return. Now, it's here.

We’re back home. Back at Spotify Camp Nou 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/sMTEuPbUvX — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2025

Klub pracuje też nad powrotem na Camp Nou w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Barcelona jest w kontakcie z UEFA, żeby spotkanie z Eintrachtem Frankfurt również rozegrać na tym stadionie. Wszystkie warunki miały zostać spełnione, ale potrzebne jest jeszcze ostateczne potwierdzenie.

