Katastrofalny start Barcelony. Ledwie rozpoczęła od środka [WIDEO]

FC Barcelona w niedzielne popołudnie rozgrywała ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną

Deportivo Alaves wyszło na prowadzenie już w pierwszej minucie

Autorem trafienia został Samu Omorodion

Omorodion szybko ukarał Barcelonę na Montjuic. Mistrzowie zdołają odpowiedzieć?

FC Barcelona w niedzielne popołudnie miała sporo do udowodnienia kibicom. Ostatnie tygodnie to dla nich porażki z Realem Madryt i Szachtarem Donieck, a także wymęczone zwycięstwo nad Realem Sociedad. Podobno piłkarze Dumy Katalonii wybrali się na wspólny posiłek, by zdiagnozować problemy w drużynie. Tej reakcji bał się trener Deportivo Alaves, czyli niedzielnego rywala Blaugrany.

Cóż, na początku z pewnością nie widać było wzmożonej motywacji. Piłkarze Xaviego Hernandeza stracili bramkę już po kilkunastu sekundach. Co bardziej ironiczne, to właśnie oni rozpoczęli od środka boiska. Szybko stracili futbolówkę po długim podaniu, a błędem “popisał się” Ilkay Guendogan. Szybką kontrę baskijskich rywali wykorzystał ostatecznie Samu Omorodion, który ładnie wykończył podanie Javiego Lopeza. Tym samym wyprowadził Alaves na prowadzenie.

